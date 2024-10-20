Polis peşinde

Lefkoşa bölgesinde yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu satışı yaptığına dair ihbar alan narkotik ekipleri, düzenledikleri operasyonda 300 gram hintkeneviri, 32 gram kokain, 2 adet hassas terazi ele geçirdi; Ürdünlü Osama İsmail’i yakalarken, diğer torbacı kaçmayı başardı.

Tutuklanan İsmail dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada operasyon esnasında zanlı ile arkadaşının polisi görünce kaçmaya başladıkları, İsmail’in 300 metre sonra yakalandığı, diğer şahsın ise kaçmayı başardığı belirtildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Ekim 2024 tarihinde zanlı Süleyman ile arkadaşının uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını ve aynı gün harekete geçtiklerini söyledi.

Gönyeli Bulvarında tespit edildi

Polis memuru, zanlıların saat 16.00 sıralarında Gönyeli Bulvarında araçla hareket halinde tespit edildiklerini ve durdurulduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların araçtan çıkarak koşarak kaçtıklarını; İsmail’in 300 metre ileride makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını ancak diğer şahsın kaçmayı başardığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların aracında yapılan aramada kaçan şahsa ait 3 adet, yakalanan zanlı İsmail’e ait ise bir adet cep telefonu bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlıya ikametgâhının sorulduğunu ancak bilgi vermediğini, kendi imkanlarıyla Lefkoşa’daki evinin tespit edildiğini açıkladı.

Odasını açmak istemedi

Polis, eve gidildiğini, arama yapıldığını, zanlının yatak odasının kilitli olmasından dolayı anahtarın istendiğini, zanlının bu konuda da yardımcı olmadığını söyledi.

Polis, kapının zorla açılarak yatak odasına girildiğini, yapılan aramada 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 30 gram ağırlığında kokain ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi bulunduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının yatak odasında kasa tespit ettiklerini, yapılan arama sonucu anahtarı bularak kasayı açtıklarını, 2 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 87 bin TL ve 50 euro bularak emare aldıklarını dile getirdi.

Polis, öte yandan uyuşturucu ayrışmakta kullanılan öğütücü, paketlemede kullanılan foil kağıtları da bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlının odasında aranan bir şahsa ait kimlik ve sürüş ehliyetinin de tespit edildiğini belirtti.

Aranan 2 kişi var

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ele geçirilen emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini, aranan 2 şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Haberi yokmuş

Polisin ardından söz alan zanlı ev arkadaşlarını uyuşturucu sattıklarını bildiğini ancak büyük miktarları görünce şaşırdığını öne sürdü. Zanlı, odasında bulunan maddelerin de kendisine ait olmadığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.