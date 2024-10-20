Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazalarında meydana gelen artışlar vatandaşların korkulu rüyası oldu. Bu yıl içinde 15 Ekim tarihine kadar 40 can kaybının yaşanması nedeniyle trafiğe çıkmaktan korkar hale gelen vatandaşlar yetkililerin ciddi önlemler almasını, polis denetimlerinin günün her saatinde ve daha etkili bir şekilde yapılmasını istedi.

Diyalog’a konuşan Klinik Sağlık Psikoloğu Linda Fraim, artan trafik kazalarının halk sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Fraim “Sraç kullanmaktan veya uzak bir yere gitmekten korkar hale gelmek, insanların psikolojisini olumsuz yönden etkiliyor. Bu sorun dikkate alınması gereken çok ciddi ve önemli bir sorundur” dedi.

Caydırıcı cezalar etkili olabilir

Linda Fraim, okullarda, iş yerlerinde ve TV yayınlarında trafikle ilgili eğitici bilgilerin artırılmasını önerirken, kazaların asgariye indirilmesi için caydırıcı cezaların etkili olabileceğini söyledi. Fraim “Eğer bir insan aracıyla yola çıkacağı zaman acaba kaza yapar mıyım, biri gelip üzerine çıkar mı? diye düşünürse, bu durum insan sağlığı açısından önemli bir sorundur” şeklinde konuştu.

Ne dediler…

Vatandaşlar ise kazaların önlenmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Ahmet İncirlili

“Trafik kazalarındaki artış ve can kayıpları bizleri olumsuz etkiliyor. İnsanlar artık bir yerden bir yere gitmek için uzun süre trafikte beklemek zorunda kalıyor. Ekonomik kriz nedeniyle düşünceli olan veya alkol alan kişiler kazalara sebebiyet veriyor. Diğer yandan yollarımız da çok kötü bir durumdadır. Belli bir saatten sonra alkol denetimleri arttırılmalı, yeni ehliyet alan gençlerimiz yollarda daha sakin olmalıdır ve devlet trafik için yeni bir düzenleme ve düzeltme yapmalıdır. Trafik levhalarını görülebilir şekle getirmeli ve gerekli yerlere yeterli aydınlatmaları yapmalıdır ayrıca sürücüler de trafik kurallarına tamamen uymalıdır ki kazalar önlene bilsin.”

Kemal Güneşer

“Yaşanan trafik kazalarına ve can kayıplarına bayağı bir üzülüyoruz. Trafikle ilgili aklıselim kararlar üretilmelidir. Yolların daha kullanışlı hale getirilmesi gerekiyor. Şehir içlerinde ciddi bir sıkışıklık var ve bu noktada alt geçit veya üst geçin çalışmaları yapmaları gerekiyor.”

Levent Hafızoğlu

“Trafik kazalarındaki artış elbette ki tüm toplumu olumsuz etkiliyor. Trafik kazalarının başlıca sebeplerinden biri cep telefonu kullanımıdır. Diğer yandan dikkatsizlik ve sürat da kazaları kaçınılmaz hale getiriyor. Devlet yükümlülüklerinde de yolların durumu, aydınlatmanın olmaması ve bariyersiz yollar kazalara neden oluyor. Sürücüler polis araçlarının tepe reflektörlerini gördüğü zaman bile süratini düşürürdü ancak şu an polis eksik kadro ile elinden geleni yapmaya çalışıyor. Devletin Polisi güçlendirmesi ve polis teşkilatına daha fazla yatırım yapması gerekiyor.”

Bülent Taş

“Trafik kazalarındaki artış ve ölümlü kazalar sadece bizi değil bütün toplumu olumsuz yönde etkiliyor. Yollar berbat durumda insanlar da stresli olunca kazalar kaçınılmaz oluyor. Özellikle alkollü sürücüler kazaların başlıca sebebidir. Kazaların azalması için çalışmalar yapılması gerekiyor ancak maalesef hiç bir şey yapılmıyor.”

Emriye Teyyarecioğlu

“Yaşanan trafik kazaları ve kazalar sonucu yaşanan can kayıpları bizleri çok etkiliyor ve bir anne olarak çok üzülüyorum. Bu kazaların azalması ve ölümlerin yaşanmaması adına sürücülere de büyük görev düşüyor.”

Raif Hızal

“Ülkede yaşanan trafik kazaları ve can kayıpları bizleri çok üzüyor. En büyük sebebin denetim sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Ülkemizdeki trafik kurallarını bilmeyen sürücülerin trafikte olması ciddi bir sorundur ve burada sorumluların kendilerine pay çıkarmaları gerekiyor. Sol direksiyon ve sağ şerit kuralları ile yıllarca araç kullanan insanların bizim ülkemizde trafikte olması kazalara sebebiyet veriyor. Kazaların azaltılması için öncelikle eğitim ve denetim uygulanması gerekiyor. Trafik kurallarını toplumumuzdaki minik fertlere küçük yaşlarda eğitimle vermek gerekiyor.”

Yeşim Kızılokgil

“Ülkemizde yaşanan trafik kazaları ve can kayıpları bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Sürat, alkol ve dikkatsizlik kazaların başlıca sebebiyken yollarımız da nadas tarla gibi maalesef. Kıbrıs’ta son iki üç yıldır bu kadar fazla kaza ve ölüm oluyor. Bu noktada kazaların azaltılması adına hükümet daha caydırıcı cezalarla bunları önleyebilir diye düşünüyorum.”

Ertuğrul Sarı

“İnsanlar artık trafikte kurallara uymamaya başladı ve özellikle gençlerimiz hem alkollü hem de süratli araç kullandıkları için kazalar kaçınılmaz oluyor. Bu tür olayları duyduğumuz zaman olumsuz etkileniyoruz. Kendi kanımızdan olmasa bile ister istemez toplum olarak ölümlü kazalarda canımız yanıyor. Yaşanan kazalar ve suçlardaki artışla ilgili yetkililerin gerekli çalışmaları yapmalarını istiyorum.”

Ayda Tuna

Ülkede işlenen suçlar ve trafik kazaları artıyor. Bu durum bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Son zamanlarda çok genç ölümler oluyor ve bunun önemli nedenlerinden biri alkoldür. Ayrıca cep telefonu ile ilgilenen sürücülerin de trafikte çok olduğunu görüyoruz. Bu tür olayları duyduğumuz zaman çok üzülüyoruz. Bunları yetkililerin en erken zamanda önleyebilmek adına çalışmalar yapmalarını talep ediyoruz.”

Can Susoy

“ Trafikte dikkatli olunursa kazaların büyük ölçüde önlenebileceğini düşünüyorum. Bu olayları duyduğumuz zaman çok kötü etkileniyoruz çünkü bunların yüzünden herkesin canı yanıyor. Yetkililer bu tür olayların önlenebilmesi için çalışmalar yapmalarıdır.”

Sinem Mani

“Ülkede artan suç oranları ve trafik kazaları bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yabancı uyruklu sürücülerin kural bilmeden dikkatsizce araba kullanması kazalara neden oluyor. Polisimiz tabi ki işini fazlasıyla yapıyor ancak sürücülerde artık saygı ve sabır kalmadı.”