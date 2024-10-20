‘Adalet arıyoruz’

Dört yıldan beri yaşam mücadelesi veren minik Karan Mert Boransel’in ailesi sağlık sorunlarına dikkat çekmek için dün Kıbrıs Türk Tabipler Birliği önünde eylem düzenlendi.

Eylemde Karan Mert'in ailesi açıklama yaptı.

Aile, 2021 yılından bu yana oğulları Karan Mert'in sağlık sorunlarına sebep olan doktorlar ve ilgililere karşı hukuk mücadelesi verdiklerini belirtti.

Aile, dört yıldır yatalak olan çocuklarının yaşadığı mağduriyetin son bulması için verdikleri savaşta seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

Aile, bu eylemin yalnızca kendi çocukları için değil, tüm çocukların ve gelecek nesillerin sağlığı ve güvenliği için düzenlendiğini vurguladı.

Karan bebeğin babası Mert Mehmet Boransel, şunları ifade etti:

“Karan ve adalet için bazı kişiler yapabilecekleri ellerinden gelebilecek tek şey ide yapmadılar.

Ben oğlum ve tüm mağdur çocuklarımız için yanımda olan herkesle savaşmaya ve mücadeleye devam edeceğim. Haklılar bir gün kazanır, cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür...”

