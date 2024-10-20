Duruşma 8 Kasım’da

Kuzey Kıbrıs’ta kalan Rum taşınmazlarının alım satım işlerine ilişkin suçlamalar nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un yargı sürecine itiraz davası görüldü.

Alithia gazetesi; Simon Aykut’un avukatı Nikoletta Haralambidu ile Güney Kıbrıs temsil eden Savcı Elena Kleopa’nın, Aykut tarafından yapılan “ön duruşma itirazlarına” ilişkin karşılıklı savunmalarını sunduklarını yazdı.

Gazete: “Aykut’un Avukatı Mahkeme’nin Yetkisini Gündeme Getirdi” başlığı altında verdiği haberinde, Haziran başlarında tutuklanan Aykut’un avukatının, Cuma günü gerçekleşen duruşmada üç ön duruşma itirazı sunduğunu yazdı.

Habere göre Aykut’un avukatı Haralambidu, üç itirazından ikisini, Rum mahkemesinin söz konusu davaya ilişkin yetkisi konusunda gerçekleştirirken, üçüncü itirazını ise Aykut’un kişisel özgürlük hakkı, tutuklu bulunduğu koşullar ve haklarının kısıtlanması konularında yaptı.

Haralambidu itirazlarında özetle; “müvekkilinin karşı karşıya olduğu suçlamaların 'Kıbrıs Cumhuriyeti' tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde gerçekleşen taşınmaz mal alım satımına ilişkin olduğunu, bu sebepten ötürü askeri işgale ilişkin uluslararası hukuk ve geleneksel hukuk temelinde mahkemenin karar verme yetkisinin bulunmadığını” belirtti.

Yetki Türkiye’de

Yöneltilen suçlamaların KKTC’deki nüfusun büyük bir bölümüyle de ilişkilendirilebileceğini öne süren Haralambidu, “Lahey kararlarına göre, adanın Kuzeyindeki yasadışı işgal gücü olarak, gündelik hayatın düzenlenmesinde yetkiye sahip olanın Türkiye olduğunu” da savundu.

Haralambidu ayrıca, “uluslararası hukuk temelinde yetki konusunun ele alınmadığından, Apostolidis vs Orams davasına atıfta bulunulamayacağını” da vurguladı.

Gazete, Rum savcı Elena Kleopa’nın ise mahkemeye, tezlerini ve itirazlarını içeren 40 sayfalık bir metin sunduğunu ve sözlü bir de savunma gerçekleştirdiğini belirtti.

Kleopa’nın duruşmada özetle; “konunun, 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altında topraklarına ilişkin olmasından dolayı 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini, AİHM’nin, Türkiye’nin Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarının korunmasındaki yükümlülüğünü kabul ettiğini, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' mahkemelerinin daha önce de KKTC’de işlenen suçlara baktığını ve Aykut’un, söz konusu taşınmazların daimi kullanıcısı da olmadığını” iddia etti.

Kleopa, Aykut’un “İsrail makamlarının tüm uyarılarına karşın, işgal rejimini kullanarak yasadığı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasını da dile getirdi.

Gazete haberinin devamında Kleopa’nın tezlerine geniş yer verirken, mahkemenin, ön duruşma itirazlarına ilişkin kararını 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 11:00’da gerçekleştirilecek duruşmada açıklayacağını da aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: Simon Aykut’un Savunmasından Üç İtiraz – Karar 8/11.

Fileleftheros: Aykut Sebebiyle İşgal, Mülkiyet, Mallar ve İşgal Mücadelesi – Kleopa’ya Göre Savunma Tamamen Yanıltıcı.

Politis: Sömürücünün Savunması Tuhaf Bir Çizgide – 71 Yaşındaki Simon Aykut Tutuklu Kalmaya Devam Ediyor.

