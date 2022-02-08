Kavanoza saklamış

Suna ERDEN

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta Perşembe günü Lokmacı kapısından KKTC’ye giriş yaptığı esnada polise zorluk çıkaran ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne getirilen zanlı Oluwabusayo Emmanuel Adeotı’nin çantasında yapılan arama sonucu 12 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kazım Sevinç, zanlının 3 Şubat 2022 tarihinde, Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda sorun çıkardığı gerekçesi ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’ne getirildiğini ve beraberinde bulundurduğu siyah renk el çantası içerisinde yapılan aramada cam kavanoz içerisinde muhafaza edilmiş yaklaşık 12 gram “hintkeneviri” olduğuna inanılan madde bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Suçüstü tutuklandı

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 04 Şubat 2022 tarihinde zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılıp aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, 6 Şubat 2022 tarihinde 20.00-20.30 saatleri arasında zanlının ikametgahında huzurunda Lefkoşa Adli Şube'de görevli bir polis ekibi tarafından Mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde, ikametgahın çalışma odası içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında “hintkeneviri” olduğuna inanılan madde bulunduğunu da açıkladı.

Soruşturmanın tamamlanmadığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.