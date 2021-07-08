Kayıt dışılık önlenecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) arasında işbirliği protokolü İmzalandı. Protokole KTSO adına Başkan Ali Kamacıoğlu ve KTİMB adına Başkan Cafer Gürcafer imza koydu.

Protokolün amacının, “kayıt dışı işçilik ve kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemek, yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinlerini kayıt altına alıp KKTC çalışma yaşamını ve yabancı işgücü piyasasını disipline etmek, devletin kayıt dışılıktan kaynaklanan gelir kayıplarını önlemek ve bunun yarattığı haksız rekabeti ortadan kaldırmak” olduğu ifade edildi.

İmzalanan protokolle, çalışma izin işlemlerinin daha süratli ve sağlıklı işlemesi sağlanacak. KTSO ayrıca yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinleriyle ilgili uygulamalara yönelik üyelerine doğrudan hizmet sunacak. Protokolde ayrıca yerel işgücünün ülke ekonomisine kazandırılması yönünde çalışma yapma da öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Kıbrıs Türk sanayisinin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını, güçlü bir sanayi odası ve verimli sanayi üretimi ile artırabileceğimizin bilincindeyiz” dedi.

Hedef nitelikli iş gücü

Kamacıoğlu, sanayicilerin sürdürülebilir rekabet gücüne kavuşmasının önemine işaret ederek şöyle konuştu:

“Teşviklerden, finansa erişime, doğru ve nitelikli istihdama, dünya standartlında üretime, yurt dışı pazarlara erişim ve bilinirliğin sağlanmasına, kapasite artırımına, teknolojinin sunduğu imkanlardan mümkün olduğunca yararlanmaya, girdi maliyetlerinin düşürülmesine, daha güçlü bir yerel sanayi yaratma ve yerli üretimi üst seviyelere taşıyarak hak ettiği değere kavuşmasını sağlamaya kadar daha sayamadığım pek çok önemli unsur söz konusudur. Hedefimiz hızlıca bunların önünü açarak hem sanayicimize hem de ülkemize katma değer yaratmaktır. Ve elbette tüm bunların kökeninde sanayicilerimiz için nitelikli işgücü yatmaktadır.”

Gürcafer: Önemli bir adım

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer de, kayıt dışı hayatın önüne geçecek çok önemli bir adım atıldığını ifade ederek, “Odayla daha önce bir protokol yapmamıza rağmen çok mesafe kaydettiğimiz söylenemez. Ancak bu protokolle revizyona gittik. Özellikle sanayi sektöründe çalışan sayısı konusunda ciddi bir veri oluşacak” dedi.

Poşet üreticisi korunmalı

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), plastik atıklarının toplanmasını, geri dönüştürülmesini, ekonomiye kazandırılmasını ve katma değer yaratılmasını sağlayacak faaliyetlerin devlet politikası çerçevesinde korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “çevre ve ekonomi açısından poşet üreticisinin korunmasını” istedi.

Açıklamasında, ülkede üretim maliyetlerinin, rekabet içerisinde oldukları ülkelere kıyasla daha yüksek olmasından kaynaklı olarak, KKTC’de yerli üretimin korunması amacıyla bazı yerel ürünlerin muadili olan ithal ürünlerde Fiyat İstikrar Fonu (FİF) uygulandığını kaydetti.

Benzer uygulamaların, her alanda örnek gösterilen Batı ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti de dahil, birçok ülkede yerli üretimin korunması amacı ile kullanıldığını belirten Oda, şunları ekledi:

“Resmi Gazete’de 20 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan karar çerçevesinde, pazarda haksız rekabete uğrayan yerli üreticilerin önünü açmak üzere yurt dışından ithal edilecek çöp poşetlerine yönelik var olan FİF revize edilmiştir. Ülkemizde yediden fazla plastik poşet üreticisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu karar ile birlikte sektörün geliştirilmesi ve ülkemizde daha fazla istihdam sağlanması açısından önemli bir fırsat yakalanmıştır.

Çöp poşeti üreten işletmelerimiz, ülkemizdeki atık plastikleri toplayıp, geri dönüştürüp, hammadde olarak kullanarak çevre temizliğine önemli katkı yapmaktadır.

Her sene ülkemize bin ton üzerinde plastik poşet ithal edilmektedir. Doğru politikalar ile geri dönüşüm alanında girişimciliğin desteklenmesi durumunda, ithal edilen plastik poşet miktarının çok ciddi oranda düşürülebileceği, ülkemizdeki plastik atıkların daha fazla geri dönüşümde kullanılabileceği ve çevresel kirliliğin önemli oranda azaltılabileceği unutulmamalıdır…”