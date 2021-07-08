Polis peşinde

Ömer KADİROĞLU

Girne‘de faaliyet gösteren Farinelli Bar’da dün gece kurşun sesleri yankılandı.

Mekânda müşteri bulunan erkek bir şahıs, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı işletme içerisinde havaya 5 el ateş açtı. Şahıs, olaydan sonra yanında iki kişiyle birlikte kayıplara karıştı. Olayda yaralanma veya can kaybı olmadı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Farinelli isimli bar içerisinde müşteri olarak bulunan bir erkek şahıs, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile işletme içerisinde ilk tespitlere göre beş el havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, şahıs olay yerinden kaçtı. Polis, yaptığı inceleme sonucu havaya ateş açan şahsın kimliğini belirledi. Söz konusu şahıs ile beraberindeki 2 şüphelinin arandığı bildirildi.