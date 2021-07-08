Maskeleri çıkarmayın

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 97, Güney Kıbrıs’ta ise 952 yeni vaka tespit edildi. Her iki kesimde de can kaybı olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün 12 bin 746 test yapıldığı, 84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandığı, 55 kişinin taburcu edildiği, 2 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Vakalardan, 1 kişinin hava yolu ile geldiği, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakaların 19’u Lefkoşa, 40’ı Girne, 12’si Gazimağusa, 9’u Güzelyurt, 4’ü Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Minareliköy-1/ Haspolat-3 / Gönyeli-3 / Taşkınköy-5 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ Metehan-1/ Lefkoşa Merkez-1 K.kaymaklı-1

Girne: Girne Merkez-23 / Lapta-1/ Bahçeliköy-1 / Çatalköy-2 / Alsancak-2 / Zeytinlik-2/ Ozanköy-3 / Dikmen-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Tepebaşı-1 / Edremit-1/ Çamlıbel-1/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1/ Tuzla-1/ İnönü-1 / Yeniboğaziçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Maraş-1/ Türkmenköy-1 / Baykal-1/ Çanakkale-2

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-3 / Aşağı Bostancı-2 / Yukarı Bostancı-1/ Bostancı-1/ Akçay-2

Lefke: Yeşilyurt-2 / Yedidalga-2.

2 bini aşkın aşı yapıldı

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 2682

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar;

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 319

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 237

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2777

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.342

Can kaybı yok

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte gerçekleştirilen 44 bin 5 test sonucu 952 yeni vaka tespit edildi. Güneyde can kaybının olmadığı belirtildi.