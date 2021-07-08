‘Karakolda öğrendim’

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz getirildikten sonra KKTC’de plakası değiştirilen Rum menşei araçla ilgili mahkemeye çıkarılan ve yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan Hasan Şoförel, hurdacılık yaptığını, aracı bu nedenle satın aldığını, güneyden getirildiğini bilmediğini söyledi.

Aracın Rum plakalı olduğunu polis karakolunda öğrendiğini söyleyen Hasan Şoförel şunları ifade etti:

Barış Gül’ü tanımıyordum. Hurdacılık yaptığım için beni buldu ve elinde bir araç olduğunu söyledi. Eşim ve oğlumla birlikte Beyarmudu’na gittik. Aracın üzerinde plakası yoktu. Barış Gül, “Araç kayıttan düşüktür, bu nedenle plakasını söktüm attım. 5 bin liraya satmak istiyorum” dedi.

Ben de 4 bin 500 lira verebileceğimi söyledim. Daha sonra aracı aldık, Taşkent’te hurdalığa getirdik. Birkaç gün sonra oğlum Cuma, sadece tur atsın diye kazalı bir aracın plakasını aldığımız araca taktı.

27 Haziran’da Dikmen’de trafik kazası yaptı.

Kazayla ilgili polise gittik ama aracın Rum plakalı olduğu henüz ortaya çıkmamıştı. Kazadan bir gün sonra birileri Barış Gül’ün güneyden araç getirdiğini ve sattığını ihbar etti.

Bunun üzerine Boğaz Polis Karakolu’na çağrıldık. Aracın Rum plakası olduğunu orada öğrendik. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. Bizim hiçbir suçumuz yok.

Ne olmuştu

Dikmen’de 27 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen kazaya karışan HU 999 plakalı aracın aslında güneyden gümrüksüz getirilen Mercedes marka 1194 model C18 olduğu anlaşılmış; Barış Gül, Hasan Şoförel ve Cuma Şoförel, gümrüksüz mal tasarrufu suçundan mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlanmıştı.