Sizler benim kardeşimsiniz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1963'te eşi ve üç çocuğu şehit olan emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti.

Tatar, Gazi Üniversitesi Dekanlık Binası'nda gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu Elazığ'ı ziyaret ettiğini anımsattı.

1963'te "Kanlı Noel" olarak tarihe geçen olayda, Rum terörist ve çeteciler tarafından o zaman tabip binbaşı olarak Kıbrıs'ta görev yapan Nihat İlhan'ın, ilk eşi ve üç çocuğunun hunharca evlerinde katledildiklerini hatırlatan Tatar, şöyle devam etti:

"Onlar hep bizim yüreğimizdedir, o acıları biz hep yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bir vefa duygusuyla ben Elazığ'ı ziyaret ettim. Orada gerçekten valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve İlhan ailesi beni en iyi şekilde ağırlamışlar, misafir etmişlerdir. Tabii ki oradaki esas amaç, onların oradaki kabirlerini ziyaret etmekti. Kabirleri, daha sonra rahmetli olan Sayın Tuğgeneral Nihat İlhan'ın da kabrini ziyaret ettim aynı şehitlikte. Dolayısıyla gerçekten çok duygusal bir hafta sonu geçirdik."

Ziyareti kapsamında Fırat Üniversitesinin kendisine fahri doktora unvanı verdiğini dile getiren Tatar, "Mustafa İlhan ve kız kardeşi Şebnem hanıma dedim ki 'Ben senin şehit edilen kardeşlerinle aynı yaştayım. 1960 doğumluyum, 1960, 1961, 1962 doğumlu sabicikler şehit olmuşlar, bugün yaşasalardı belki onlar da profesör, doktor olacaklardı.' Ben o çocuklardan iki mahalle ötede bir çocuktum, rastgele o aileye gelmişler. O teröristler, iki mahalle daha gelseler belki de ben şehit olacaktım. Dolayısıyla ben yaptığım konuşmada, Mustafa İlhan ve Şebnem hanıma 'Siz benim kardeşlerimsiniz.' dedim ve öyle hissettim. Zaten öyleydi, bundan sonra da öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gazi’deki Kıbrıslılarla buluştu

Ziyarette Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Kıbrıslı öğrenci ve doktorlarla da bir araya gelen Tatar, Gazi Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin ne kadar başarılarına işaret etti.

Türkiye'nin geldiği aşamada gerek tıp gerekse diğer alanlarda içinde bulunduğu koşullarda büyük başarılarını KKTC'den memnuniyet ve gururla izlediklerini söyleyen Tatar, "Biz tekiz ve biriz, Türkiye ne kadar güçlü olursa tıp dahil, bütün bu alanlarda ne kadar başarılı olursa, ne kadar gelişirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz de o kadar başarılı oluruz. Zaten tekiz, zaten buradaki başarılar aynen KKTC'ye de yansır" dedi.

İlhan'a kendisini ağırladığı için teşekkür eden Tatar, burada eğitim alanları tebrik etti ve "Bu fırsatlar her zaman gelmez." dedi.

Prof. Dr. İlhan da Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek, ziyaretten onur duyduklarını ifade etti.

Görüşmede, Prof. Dr. İlhan'ın kardeşi Dr. Şebnem İlhan da hazır bulundu.