Narkotik soruşturuyor

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu esnasında ülkede kaçak kaldıkları tesit edilerek tutuklanan Nijeryalı Tini Alex Adeloa yeniden mahkemeye çıkarılırken, Oyinkonsola Christsana Adftolatespit’in biletini alıp gittiği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı Alex hakkında 8 gün ek tutuklama kararı verildi.

Duruşmada olguları aktaran polis; zanlının, 28 Temmuz 2025 tarihinde, uyuşturucu maddeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında narkotik ekiplerinin Lefkoşa’daki bir ikametgahta yaptığı arama sırasında tespit edildiğini söyledi.

Polis; yapılan muhaceret kontrolünde Tini Alex Adeloa'nın 30 Eylül 2023’ten itibaren 607 gün, ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini aktardı. Zanlının suçüstü yakalandığını ve sorurşutma başlatıldığını belirten polis, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde

Muhaceret Dairesi’yle gerekli yazışmaların yapıldığını ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; talebi değerlendirerek kabul etti.

