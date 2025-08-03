Her alanda destek

Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilen 29 araç, dün Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle KKTC’ye teslim edildi. Törende 5’i itfaiye aracı, 24’ü salon, pick-up ve SUV tipi araçlar polis teşkilatına kazandırıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri, Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer ve diğer yetkililer katıldı.

Yılmaz: Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileterek, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar her alanda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduklarını belirtti. Teslim edilen araçların kamu güvenliği ve afet yönetim kapasitesini artıracağını söyleyen Yılmaz, işbirliğinin sadece araçlarla değil, dijital altyapı ve teknik destekle de devam ettiğini vurguladı.

Tatar: Polis teşkilatının güçlenmesi moral ve güç kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki orman yangınlarında şehit olanlara atfen duyduğu üzüntüyü dile getirerek, KKTC’de kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Güney Kıbrıs’taki yangınlarda Rum tarafının işbirliğini reddettiğini belirten Tatar, Türkiye ile işbirliğinin KKTC’nin refahı ve geleceği için hayati olduğunu ifade etti. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteklerin polis teşkilatının güçlenmesine moral verdiğini söyledi.

Üstel: Polis teşkilatının her zaman yanındayız

Başbakan Ünal Üstel, son iki yılda KKTC’de yaklaşık 40 milyar TL tutarında projeye kaynak ayrıldığını belirterek, halkla yapılan sözlerin yerine getirildiğini söyledi. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı gibi önemli projelerin tamamlandığını ifade eden Üstel, polis teşkilatına yeni istihdamların yapılacağını ve uzun zamandır ihtiyaç duyulan itfaiye merdivenli araçlarının teslim edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve araçların teslim edilmesiyle sona erdi.



Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025, 02:17