Burnunu kırdılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir otelde düzenlenen parti kavgayla son buldu. Partide 4 kişi arasında çıkan kavga sonucunda A.K.’nin (E-26) burnu kırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada suçla bağlantılı oldukları tespit edilen Barış Arslaner, Mertkan Tatar ve Hakan Haşim Zararsız önceki gün gözaltına alındı.

Olaydan 2 gün sonra tespit edilen zanlılar dün vahim zarar suçlamasıyla teminat duruşmasına çıkarıldı.

Burnu kırılan genç ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yüzüne gözüne vurdular

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, Barış Arslaner, Mertkan Tatar ve Hakan Haşim Zararsız’ın 3 Temmuz 2021 tarihinde, bir parti oldukları esnada tartıştıkları erkek bir şahsı, yüzünün ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak sureti ile darp ettiklerini söyledi. Türe, zanlıların darp ettiği şahsın burnunun kırılmasına neden olduklarını ifade etti. Zanlıların, tahkikat sonucunda önceki gün tespit edildiğini belirten Türe, soruşturma amaçlı gözaltına alındıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 3’er bin TL nakdi kefalet ödemesine ve birer kefilin50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.