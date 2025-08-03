Karakoç konuştu

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da bir süpermarketin bünyesinde faaliyet gösteren çiği köfte dükkanında çalışan bir şahsı vurmak için KKTC’ye gelen 23 yaşındaki tetikçi Yunus Emre Karakoç hakkındaki soruş-turma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir pansiyonda yakalanan zanlının KKTC’deki bağlantılarının araştırıldığı belirtilirken, 6 gün ek tutuklama talep edildi. Talep edilen süre onaylanırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan Karakoç hakkındaki olguları aktaran polis; 30 Temmuz 2025 tari-hinde saat 23.00 sıralarında aldıkları bilgide ülkeye turist olarak gelen zanlının Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketin içerisinde çiğ köfte satışı yapan bir şahsa yönelik silahlı saldırı düzenleye-ceğini öğrendiklerini söyledi. Polis; hemen harekete geçerek, Karakoç’un, Surlariçi’nde faaliyet göste-ren bir otelde kaldığının belirlendiğini ve tutuklandığını söyledi.

Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlının Türkiye’de bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın direktifiyle hareket ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındı-ğını hatırlattı.

Polis, bu süre zarfında zanlının birçok kamera görüntüsü incelediklerini, ifadeler aldıklarını söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifadesinde silahı telefonuna atılan konumdan alacağını söylediğini belirtti. Polis memuru, zanlının kullanımında bulunan cep telefonunun incelenmesinin devam ettiğini, KKTC'de herhangi bir kişi ile iletişim kurup kurmadığının araştırıldığını kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

