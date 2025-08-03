Yakın takip yapılacak

KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi hizmete açıldı.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde kurulan Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin açılış töreni, Cum-hurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Merkez, Ada'da ön verilerin toparlanması, deprem öncesi analiz ve verilerin değerlendirilmesi, gözlem ve deprem tespiti, deprem sonrası araştırma yapılabilmesi amacıyla kuruldu.

AFAD'ın geliştirdiği yerli ve milli deprem yazılımları da KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merke-zi'ne entegre edildi.

Merkezin KKTC’nin kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkezin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek birlik ve beraber-lik çağrısı yaptı.

Yılmaz, AFAD destekli “KKTC Deprem Analiz Sistemi Altyapısının Kurulması Projesi” kapsamında kuru-lan merkezin, yerli ve millî deprem yazılımlarıyla donatıldığını anlattı. Bölgenin yüksek deprem riski taşıdığına vurgu yapan Yılmaz, Türkiye’nin deprem gözleminde ulaştığı güçlü altyapının KKTC’de de hayata geçirildiğini kaydetti.

Afetlere karşı hazırlıklı olunmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. Tatar, Kıbrıs’ta her iki devletin doğal afetlerde işbirliği yapabileceğini, özellikle Güney Kıbrıs ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel ise olası afetlerde zararların önüne geçmek için gerekli denetimlerin ve önlemle-rin alınacağını, sağlam olmayan binaların yıkılacağını söyledi. Üstel, vatandaşların huzuru ve güvenliği için işbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Türkiye ile işbirliklerinin sonsuza dek sürecek"

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre BakanıFikri Ağaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin işbirliğinde açılan merkezin, ülke için bir ilk olduğunu ifade etti, hayırlı olmasını diledi.

Ataoğlu, 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenleri, Şampiyon Melekleri andı, deprem sonrası bakanlı-ğına bağlı Maden ve Jeoloji Dairesi’nin, söz konusu merkezin oluşturulması için ortaya koyduğu çalış-malarını anlattı.

Bakanlık ile AFAD arasındaki işbirliği ve çalışmalara da işaret eden Ağaoğlu, Türkiye ile işbirliklerinin sonsuza dek süreceğini söyledi.

Konuşmaların ardından merkez açılışı yapıldı.