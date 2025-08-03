Mucize kurtuluş

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa- Gönyeli-Boğazköy Yeni Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada mucize eseri hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücü Hamza Ekin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos 2024 tarihinde, saat 16.00 sıralarında Hamza Ekin (54) yönetimindeki YK 854 plakalı beton mikseri, Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada çembere süratli ve dikkatsizce girmesi sonucu kontrolden çıkarak sol yanına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Hamza Ekin, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından çıkarıldı

Bu arada Değirmenlik-Girne anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında, aracında sıkışan şahsı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Bültenine göre, saat 07.00 sıralarında, Değirmenlik-Girne anayolu üzerinde, Değirmenlik Taş Ocakları mevkiinde, George Kelvin Idaudu (E-41) yönetimindeki PR 104 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Kaza sonucu aracında sıkışan sürücü George Kelvin Idaudu, İtfaiye ekipleri tarafından aracından çıkarıldı ve ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, tedavisi devam ediyor.

