Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iki günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği KKTC’de temaslarda bulundu, önemli mesajlar verdi. Oktay, “Güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran, üreten bir Kıbrıs inşa edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Başbakan Ersan Saner ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakanlık’ta bir araya geldi.

Fuat Oktay, Başbakanlıkta yaptığı konuşmada, şahsı ve heyeti adına misafirperverliğinden ötürü Başbakan Saner’e teşekkür ederek, 2 günlük bir çalışma ziyareti için KKTC’ye geldiklerine işaret etti.

Çalışma ziyaretlerinin iki amacı bulunduğunu, bunlardan birincisinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC’ye gelecek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde bir hazırlık yapmak olduğunu aktaran Oktay, ikinci amacın ise, fiilen devam eden projeleri yakından yerinde incelemek, istişarede bulunmak, çalışmalarda hangi aşamaya gelindiğini, bundan sonra yapılacakları tespit etmek olduğunu kaydetti.

Oktay, “Bizim eşit iki egemen devlet temelindeki Kıbrıs inancımız, düşüncemiz bu konuda KKTC hükümeti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlik ve beraberlik içinde olmamız buradan dünyaya verdiğimiz en net mesajdır” dedi.

Çarpık önerilere prim yok

Rum ve Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkünü azınlığa dönüştürmek istemeye çalışan zihniyetine ve çarpık önerilerine tam destek veren ve Kıbrıs Türkünün kendi hakkı ve zaten var olan egemen devletini tanımamakta ısrar eden çarpık açıklamalar karşısında duruşlarının net olduğunu vurgulayan Fuat Oktay, bu duruşlarının hiçbir zaman değişmeyeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin adanın asli unsuru, aslı olduğuna işaret eden Oktay, dolayısıyla burayı işgal edenlerin de bunu bir gün göreceklerini söyledi.

KKTC’nin olabildiğince güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran, üreten bir Kıbrıs olarak inşa edilmesi için var güçlerince çalıştıklarına söyleyen Oktay, ulaşım, sağlık, covid 19’la mücadele, hastanenin inşası ve gerekli tüm alanlarda gençli ve spor alanları, sanayi altyapısının oluşturulması çerçevesinde, ana yollar, köy yolları havalimanının faaliyete geçirilmesi, iyileştirilmesi çalışmaları, tüm bu alanlar yanında tarım alanında ki çalışmaların devam edeceğine işaret etti.

20 Temmuz, Rum Yunan ikilisinin oyununa son verilen tarih

Oktay, 20 Temmuz 1974’ün adada 400-500 yıllık geçmişi olan, adanın asıl sahibi olan Kıbrıs Türkü’nü azınlık haline getirmeye çalışan ve bütün haklarını elinden gasp etmeye çalışan işgalci EOKA zihniyeti, Enosis hayalleriyle yaşayan, Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarih olduğun söyledi.

Şimdi işgalcilerin farklı bir şekilde gerçekleri çarpıttığını vurgulayan Oktay, Rumların gerçekleri farklı gösterme çabalarıyla meşgul olduklarını, ancak hiçbir zaman muvaffak olamayacaklarına dikkat çekti.

Kıbrıs Türklerinin adanın asli unsuru, aslı olduğuna vurgu yapan Oktay, dolayısıyla burayı işgal edenlerin de bunu bir gün göreceklerini söyledi.

Son 7 ayda 2 milyon üzerinde kaynak…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışmaların uyum içinde sürmesi temennisinde bulunarak, son 7 ay içerisinde 2 milyonun üzerinde bir kaynak aktardıklarını kaydetti.

TC’nin KKTC’de çok yoğun bir proje çalışması bulunduğuna dikkat çeken Oktay, her alanda inşa etmeye çalışılan projeler bulunduğunu kaydetti.

“Biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız”

Oktay, KKTC’ye 2 günlük çalışma ziyareti çerçevesinde yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu. Oktay’a, incelemelerde bulunulan son noktada yol çalışmaları hakkında brifing verildi.

Bilgilendirmenin ardından Oktay ve Başbakan Ersan Saner basına açıklamalarda bulundu.

İncemeler ve brifing sırasında, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da hazır bulundu.

Fuat Oktay, “Türkiye olarak biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız” diyerek, üreten bir KKTC vurgusu yaptı.

İlk olarak Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda devam eden çalışmaları gördüğünü ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve bakanların da kendine eşlik ettiğini kaydetti.

TC Ulaştırma Bakanlığı ile KKTC Ulaştırma Bakanlığı arasında protokol imzalandığını hatırlatan Oktay, “322 km'lik yol yapımı ve bunu tamamlayacağız demiştik. Türkiye olarak biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız. KKTC hükümeti ve Başbakan ile birlikte çalışarak, bu sözümüzü fiilen yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısmet olursa bu gördüğünüz yol 20 Temmuz’da açılışa hazır hale gelecek” dedi.

Her iki ulaştırma bakanlıklarının da verdikleri sözü tuttuklarını ve takvim çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Oktay, “İnşallah çalışmalar tamamlandığında KKTC’de altyapı çalışmalarıyla ilgili çok ciddi bir ilerlemeyi sağlamış olacağız çok kısa bir süre dönem içerisinde…” şeklinde konuştu.

Saner: 250 bin vatandaşımız aşılandı

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, ilk Ankara ziyaretinde bazı hedefler koyduklarına dikkat çekerek, ilk hedeflerinin 500 bin doz aşı olduğunu söyledi. 500 bin doz aşı konusunda KKTC’nin hiçbir sıkıntısının kalmadığını dile getiren Saner, Oktay’a teşekkür etti. Şu anda 250 bin vatandaşın aşılandığını açıklayan Saner, ikinci dozlar tamamlandıktan çok ciddi bir ivme kazanacaklarını söyledi.

“Dünyada 63 ülkeye aşı gitmemişken bizlerin bu noktaya ulaşması büyük bir değerdir” diyen Saner, toplumsal bağışıklığın kazanılmasıyla bunun ekonomiye getirisi olacağını söyledi. Turizm ve eğitim alanında vatandaşların aşılandığını dile getiren Başbakan Saner, açılımlar için gayretlerinin ortada olduğunu belirtti.

500 yataklı hastanenin proje çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Saner, “Biz sizlerle ne söz verdiysek, bunları teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, TC’ye katkıları nedeniyle teşekkür etti.