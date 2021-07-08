Tutuksuz yargılanacak

Güzelyurt’ta bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle taşkınlık yapan, işletme sahibiyle kavgaya girişen olaya müdahale etmek isteyen polis memuruna bıçakla saldıran Raif Takımcılar 3 gün süren tutukluluğun ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlının olay esnasında 260 promil alkolü olduğu, polis memurunu sağ kolundan yaraladığı belirtildi.

Mahkemede olayı aktaran polis, Raif Takımcılar’ın 3 Temmuz tarihinde saat 20.45 sıralarında Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir bar içerisinde 260 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada, işletmenin sahibi olan E.F ile aralarında herhangi bir husumet yokken tartışmaya başladığını söyledi. Polis, zanlının ellerini gelişi güzel sağa sola sallayıp E.F.’ye hitaben yüksek sesle "Sen kimsin" demesi üzerine orada bulunan polis memuru Acar Sevhan'ın araya girdiğini ifade etti. Polis, zanlının o esnada tasarrufunda bulundurmuş olduğu bıçak ile polis memurunun kolunda iki ayrı kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve bıçağın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.