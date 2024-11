Kaynak hazır

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs’ta okul yapımı ve bakımı için 227 milyon liralık kaynak tahsis edileceğini açıkladı.

Yılmaz, bu yatırımların KKTC'nin eğitim altyapısını güçlendireceğini ifade etti. Belediyelere ve köylere 300 milyon TL kaynak ayrıldığını açıklayan Yılmaz, bu desteğin halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Kıbrıs ziyareti sırasında Rum Yönetimine seslenen Yılmaz “Bu adanın tamamını Türkiye üzerinden Avrupa Birliği’nin entegre enerji sistemine bağlayalım” dedi. Yılmaz’ın bu çağrısının önemli olduğuna dikkat çeken siyasi çevreler, Rum tarafının öneriyi iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, KKTC’nin elektrik arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Her haneye su ulaşacak

Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, KKTC’nin gelişerek güçlenmesi için, Kıbrıs Türkünün istikbali ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Her yıl imzaladıkları İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmalarının KKTC’nin istikbali ve refahı için gösterdikleri gayretin bir yansıması olduğunu kaydeden Yılmaz, asrın projesi olan su temin projesiyle, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a uzanan yaşam kaynağını her eve, her haneye ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Yılmaz, 2025’te tüm yerleşim yerlerine iletilen suyun belediye sistemleriyle entegre edilerek etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak depo bağlantı hatlarını tamamlayacaklarını kaydetti.

Eğitime büyük katkı

Yılmaz, “Eğitim alanında çocuklarımızın daha iyi koşullarda öğrenim görmesi için, 23 okulun donanım ve bakım ihtiyaçlarını karşılayarak KKTC’deki eğitim altyapısını güçlendiriyoruz. Yükseköğrenim alanında ise yeni yurt projeleri ile öğrencilerimizin barınma sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda okulların yapım ve bakım/tamiratı için 227 milyon lira kaynağı bu hafta tahsis ettik.” diye konuştu.

“Bizim teklifimiz açık”

Yılmaz, Rum tarafının Türk tarafıyla anlaşma sağlayabilmesi durumunda kendileri için de ekonomik olarak çok daha kazançlı bir şekilde hem su hem enerji hem de başka konularda sonuçlar almasının mümkün olduğunu kaydetti.

“Bu inatlaşmaktan vazgeçip adanın ortak menfaatleri konusunda, Ada’nın Avrupa Birliği’nin enterkonnekte sisteminin Türkiye kanalıyla bağlanması en rasyonel, akılcı ve düşük maliyetli çözümdür. Siyasi ideolojik sebeplerle bu çözümleri bırakıp hem teknik olarak olmayacak hem de olsa bile çok büyük maliyetler getirecek projeler peşinde koşmaları kendileri açısından da büyük bir yanlıştır. Bizim teklifimiz açık. Gelin bu Ada’nın tamamını Avrupa Birliği’ne Türkiye üzerinden en akılcı şekilde enterkonnekte sisteme bağlayalım.” ifadelerini kullanan Yılmaz, Ada’nın enterkonnekte sisteme geçmesi durumunda yenilenebilir enerji konusunda da büyük bir potansiyel oluşacağını ifade etti.

Altyapı yatırımları için 300 milyon lira

Yerel yönetimleri desteklemek amacıyla belediyelere ve köylere altyapı yatırımları için 300 milyon lira kaynak ayrıldığını belirten Yılmaz, bu sayede, yerel projelerin hız kazanmasını ve halkın yaşam kalitesinin artmasını hedeflediklerini aktardı.

Yılmaz, “Benzer şekilde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde reel sektörün gelişmesi ve güçlenmesi amacıyla oluşturduğumuz sanayiciye destek, girişimcilik, turizm ve tarımsal hibe programlarına bu yıl 110 milyon lira kaynak ayırdık. Bütün hazırlıklar tamamlanmış olup bu ay içerisinde elektronik başvuru kabul sürecini başlatıyoruz.” şeklinde konuştu.

Üstel: KKTC'nin elektrik sorunu çözülecek

Başbakan Ünal Üstel de KKTC'ye yönelik ambargolara rağmen ülkenin geliştiğini ve güçlendiğini vurguladı.

KKTC ile Türkiye arasında kurulacak ve çift yönlü enerji taşınmasına imkan verecek, kabloyla elektrik projesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran Üstel, bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte KKTC'nin en önemli sorunlarından birinin daha çözüme kavuşturulacağını dile getirdi. "KKTC'nin elektrik sorunu çözülecek." diyen Üstel, Anadolu'dan gelen su gibi, elektriğin de Kıbrıs'a ulaşması ile birlikte ülkedeki enerji sorununun tarihe karışacağını bildirdi.