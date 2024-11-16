Bizi ülkemize gönderin

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yapan Suriyeli Mohamad Aljouma (E-22) ve Mahmoud Aljouma, 2 gün sonra Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, teslim oldu. Ülkelerine gitmek için yardım talep eden zanlılar teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 12 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduklarını söyledi. Polis, zanlıların yapılan soruşturmada zanlıların 10 Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilemeyen bir yerden geçmek askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal edip, KKTC topraklarına giriş yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Zanlıların suçüstü tutuklandığını aktaran polis, vermiş oldukları sözlü beyanlarında ülkelerine gitmek istedikleri için bu suçu işlediklerini söylediklerini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC'de herhangi bir yasal bağları olmadığını, serbest kalmaları durumunda yargılanmadan kaçmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmeyen bir süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.