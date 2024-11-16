Kıbrıs’ın 15 Kasım’ı

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün adanın kuzeyinde törenler düzenlendi ve renkli kutlamalar yapıldı. Lefkoşa’nın Lokmacı kapısından yürüyerek kuzeye geçen yabancılar her tarafın bayraklarla süslendiğini görünce bunun nedenini öğrenmek istedi.

Turistler, tarihi Arasta çarşısı ve Büyük Han’da vakit geçirdikten sonra güneye dönerken, bu kez sınırın diğer tarafında Yunan bayraklarıyla eylem yapan gençlerle karşılaştı.

Turistlerin merakını gidermek için rehberler yoğun gayret sarf etti.

Lokantalar da iş yaptı

Arasta çarşısındaki esnaf, dün çok sayıda turistin bölgeye gelmesi nedeniyle moral buldu. Diyalog muhabirine konuşan esnaf, havanın güzel olması nedeniyle yazlık kıyafetlerle Lokmacı’dan kuzeye geçen turistlerin kebap yiyerek bira içtiklerini söyledi.

Arasta esnafı “durgunluk yaşarken, beklenenden fazla turistin gelmesi bizlere moral verdi” dedi.





