KKTC 41 yaşında

KKTC’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Kurmay Albay İbrahim Şeker, bazı örgüt ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.

Tören’de Şehitler Anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve Anıt Özel Defteri imzalandı.

KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM adına TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, bazı siyasi parti temsilcileri, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen heyetler de yer aldı.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın cevabının yer aldığı mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı’na takdim edildi.

Tören resmigeçit ile sona erdi

Halk dansları gösterisi ile TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından tören resmigeçit le sona erdi.

Tüm yurtta coşkuyla kutlandı

KKTC’nin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle İskele’de Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda törenler düzenlendi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Atatürk Anıtındaki törende İstiklal Marşı okundu ve Anıt önüne çelenk bırakıldı. Ecevit Meydanı’ndaki törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına İstihkam Binbaşı Mahir Güzel, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit, İskele Polis Müdür Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, okullar ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit tören birlikleri ve halkın bayramını kutladı.

Güzelyurt, Değirmenlik ve Geçitkale’de de törenler düzenlendi.