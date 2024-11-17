Güney Kıbrıs başı çekiyor

Serdar ŞENGÜL

KKTC’nin 41. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla ülkeye gelen Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ile Azerbaycan Milletvekili Tural Genceliyev Diyalog’a özel açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’da Azerbaycan KKTC ilişkilerini değerlendirdi. Feyziyev “Azerbaycan heyeti olarak KKTC halkının bu coşkusuna ortak olmak için geldik. Bağımsızlığın ve özgürlüğün zorluğunu yaşamış bir Millet olarak duygularımız ortaktır. Son zamanlarda özellikle Milli Meclisimizin KKTC Parlamentolar arası Dostluk gurubumuz kurulduğundan bu yana KKTC’ye çok sık gidip geliyorum bundan dolayı da çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Feyziyev “Özellikle KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olması sonrasında dünyadan çok tepki alıyoruz ancak KKTC’yi gönülden destekliyoruz. Biz KKTC’yi diplomatik adımlarımızla tanıyan ilk ülkeyiz. İlerleyen süreçlerde diğer bağımsız Türk Devletleri ile eş zamanlı olarak başlayacağına inanıyorum. Bunun için tüm Türk Devletleri üyeleri ile yakın ve sıkı çalışma halindeyiz” dedi. Feyziyev Güney Kıbrıs’ın diplomatik girişimlerini de yorumlayarak, şunları söyledi: “GKRY, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olmasından dolayı ve Azerbaycan’ın KKTC’ye olan diplomatik temaslarından oldukça rahatsız. Güney Kıbrıs’ın rahatsızlığı, bizim KKTC’ye atacağımız adımları etkilemeyecektir. Annan Planında hayır diyen taraf yani Güney Kıbrıs AB’ye alındı ancak KKTC alınmadı, bu en büyük adaletsizlik. Çok doğaldır ki Azerbaycan devleti olarak bu adaletsizliği de bizler kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev bu konuda çok hassastır. İnancım o ki çok yakında KKTC, TDT’ye tam üye olacaktır.”

Genjeliyev: KKTC’de olmaktan gurur duyuyorum

Azerbaycan KKTC Parlementolararası Dostluk grubu üyesi Tural Genjeliyev ise,K KTC Azerbaycan arasında temelleri sağlam bir zeminde oluşan ilişkilerin giderek artacağına inanıyoruz açıklamasında bulundu. Genjeliyev “KKTC’nin de yakın zamanda zafer kazanacağı inancındayım. TDT’de bulunan diğer üye ülkelerde bizlerle aynı düşüncedeler. Umarım bu ilişkilerimiz daha da sıkılaşacaktır. Tüm Kıbrıs Türk halkına hürmetlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Hasanoğlu: Zafer meşalesi yanıyor

Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da Azerbaycan KKTC ilişkilerinin 1991’li yıllara dayandığını belirterek, “ Azerbaycan Diasporasının desteği ile Milli değerlerimizi her zaman Kıbrıs Türk Halkı ile yaptığımız etkinliklerle Kültürel bir bağ kurduk” dedi. Hasanoğlu “Biz Cemiyet olarak KKTC’de her zaman Azerbaycan’ın öz değerlerini yansıtmaya çalıştık ve bu anlamda birçok proje ve etkinlik yaptık. Bu kapsamda Azerbaycan ile KKTC’nin ilişkilerinin gelişmesi bizler açısından önemlidir ve bu zeminin oluşmasında bizlerde rol aldığımız için ayrıca mutluyuz. Bizler Azerbaycan halkının duaları ve Türk Milletinin dualarıyla Karabağ’da sarsılmaz bir zafer elde ettik. KKTC’nin tanınması yolunda yanan meşale Azerbaycan devletinin Karabağ zaferidir “ ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024, 01:56