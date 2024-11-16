Altun: Kıbrıs milli davamızdır

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır" ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Altun, şunları kaydetti:

"KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve saygıyla anıyorum. Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır. Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."