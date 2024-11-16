9 ayda 18 milyon Euro 

Orta Doğu’daki durum nedeniyle Güney Kıbrıs’taki güvenlik önlemlerinin alışılmadık şekilde sıkılaştırılması yüzünden, görev yapan Rum polislere yıl başından 30 Eylül 2024’e kadar 18 milyon euro ek mesai ücreti ödendiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre yukarıdaki rakam, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın Rum meclisine sunduğu raporda yer alıyor. Raporda ayrıca Polis ek mesai grubu için 15 milyon euro’luk ek ödeme talep edildi.

Ek mesailerdeki artışın meydanlar, ticaret merkezleri, fırınlar gibi halkın toplu halde bulunduğu yerlerde terörle ve suçla mücadele maksatlı güvenlik önlemlerinin, spor karşılaşmalarındaki kolluk hizmetlerinin, trafik kazalarını önleme, kaçak göçle ilgili düzenlemeler vb artırılmasından kaynaklanıyor.

Terörün uluslararası ve Avrupa düzeyindeki en ciddi sorunlardan biri olduğu kaydedilen raporda Rum polisinin bu maksatla yapılan, istihbarat paylaşımı, kritik binalarda denetim önlemleri uygulaması gibi faaliyetlere katıldığı kaydedildi. 30 Eylül 2024’e kadar Şüpheli Yabancılar Listesi’ne 139 kişinin eklendiği, geçen yıl bu sayının 173 olduğu bilgisi de verildi.

Raporda “Terör Konularında Şüpheli Yabancıları Değerlendirme Grubu” da kurulduğu, Polis Genel Müdür Yardımcısı (Suç Önleme ve Mücadele) başkanlığındaki grupta Terörle Mücadele, Yabancılar ve Muhaceret dairelerinden, Rum İstihbarat Teşkilatı’ndan (KİP) ve Bilgi Yönetimi ve Analiz Dairesi mensuplarının yer aldığı kaydedildi. Grubun, terör konularıyla ilgili emareleri olan şüphelilerle ilgili bilgileri değerlendirdiği ve bu yılın Eylül ayına kadar 372 şüpheli hakkında değerlendirme yapıldığı bilgisi verildi.

Aynı gazete Rum Polis Teşkilatı’nın 32 yaşındaki bir mensubunun, 2018-2019 döneminde, Polis Akademisi’nde, ders aralarında bir kadın meslektaşına yönelik cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olduğunu bildirdi.