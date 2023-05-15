Keyifli anlar yaşandı

Merit Otellerinde görev yapan hemşirelerin katkılarını onurlandırmak üzere, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nde, Merit Royal Otel Blue Sea Restoran’da akşam yemeği düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Müdürü Muazzez Kara’nın yönetiminde Merit Otelleri bünyesindeki misafirlere 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunan hemşireler, bu özel günü ekip olarak bir arada kutladı. Yemeğin ardından Hemşireler Günü’ne özel hazırlanan kutlama pastasını kesen hemşireler, birlikte güzel bir akşam geçirmenin keyfini yaşadı.

Dünya Hemşireler Günü ile ilgili açıklama yapan Merit Otelleri Sağlık Hizmetleri Müdürü Muazzez Kara, şunları söyledi:

“Hemşirelik mesleğinin ilk ışığını yakarak öncülüğünü yapan Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs, dünya genelinde Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Bizler de bir kez daha Hemşireler Günümüzü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim mesleğimiz bilgi, dikkat, sabır ve özveri gerektiriyor. Ama belki de en önemlisi işinizi çok ama çok sevmeyi gerektiriyor. Desteklerimizle insan hayatına dokunabilmenin hazzını bir kez daha hissettik ve mesleki düsturumuzdan ayrılmadan bu ulvi mesleğin çıtasını daha da yukarılara taşımaya and içtik.”

Merit Otellerinde, bu anlayışla işlerine dört elle sarılan muhteşem bir ekip ile çalıştığını ifade eden Muazzez Kara, çalışma arkadaşlarının Hemşireler Günü’nü kutlayarak emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.