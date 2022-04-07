Kıb-Tek’e yakıt parası aranıyor

Maliye Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yakıt almak için 150 milyon borçlanma talebiyle açtığı ihale dün sonuçlandı. Bankalar 150 milyonluk borçlanma talebine

74 milyon 150 bin TL teklif verdi. Devlet yılın 4’üncü borçlanmasını yaparken, toplam borç miktarı 200 milyonu aştı.

Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla çıktığı Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesi sonuçlandı. 150 milyon TL borçlanma talebiyle gerçekleşen ihaleye, bankalar kamuya 74 milyon 150 bin TL teklif verdi.

Böylelikle kamuya 74 milyon 150 bin TL daha borç yükü eklendi. Alınan 74 milyon 150 bin liralık borç 99 günde yüzde 25 faizle geri ödenecek.

Dördüncü borçlanma

Böylelikle devlet 2022 yılı itibariyle 4’üncü kez borçlanmış oldu.

Yılın ilk iç borçlanması için 25 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkılmıştı. 110 gün vadeyle 74 milyon borçlanma talebinde bulunulurken, kamu ve özel bankalar 70 milyon teklif vermişti. Ortalama yıllık yüzde 23,67 bileşik faizle alınan 70 milyon TL’nin 15 Mayıs 2022’ye kadar ödenmesi kararı alınmıştı.

Yılın ikinci borçlanması ise 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Maliye, 71 gün vadeyle 30 milyon TL talebinde bulunmuştu. Maliye talep ettiği 30 milyonun tamamını yüzde 26, 6 oranında bileşik faizle almıştı. 30 milyonluk borcun ise 13 Mayıs 2022’e kadar ödenmesi şart konmuştu.

Yılın üçüncü iç borçlanması için ise 31 Mart’ta ihaleye çıkılmıştı. Maliye 100 gün vadeyle 150 milyon TL talep ederken, kamu ve özel bankalar 35 milyon TL teklif vermişti.

Devletin borç yükü dünkü ihaleyle toplam 200 milyon 159 bin TL oldu.