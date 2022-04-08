‘Yakıt parası yok’

Suna ERDEN

Geçtiğimiz mart ayının soğuk geçmesi, geceleri don yaşanması birçok bölgedeki ekinlere zarar verdi. Arpa ve buğday başaklarında dane oluşmazken, bin bir maliyetle ekim yapan üretici zora girdi. Çiftçiler Birliği eski Genel Sekreteri Oğuz Ceyda, geçtiğimiz mart ayının son 46 yılın en soğuk ayı olduğunu anımsattı ve birçok bölgede dondan dolayı ekinlerin zarar gördüğünü söyledi. Arpa ve buğday başaklarında dane oluşmadığını ifade eden Ceyda, çiftçinin tek bir çaresi kaldığına işaret etti.

Ceyda, çiftinin içleri boş olan başakları biçerek, kaba yem yapabileceğini belirterek, “Ancak traktörüne yakıt alacak parası yok. Ekinini kaybetti bari yem yapabilsin, bu nedenle acilen üreticiye akaryakıt desteği verilmelidir” dedi.

Diyalog’a konuşan Oğuz Ceyda, bazı bölgelerde yeterli yağış olmamasından, bazı bölgelerde ise aşırı soğuk havalardan dolayı üreticinin verim alamadığını söyledi.

Oğuz, geçtiğimiz Mart ayının son 46 yılın en soğuk ayı olarak tarihe geçtiğini, o günlerde don yaşandığını belirterek, başaklarda dane oluşmadığını dile getirdi. Oğuz, şunları söyledi:

“Hava şartlarından dolayı başaklarda dane oluşmadı. Ülkede beklenilen arpa ve buğday rekoltesi bu sezon çok düşük olacak. Çiftçinin Tarım Sigortası Fonu tarafından tazmin edilmesi gerekiyor.

Dünyada önce pandemi ardından Ukrayna-Rusya savaşı gıdaya ulaşımı zorlaştırdı. Bu noktada Türkiye dahil birçok ülke tarım sektörüne ek bütçe ayırarak, üreticiyi destekleme yoluna gitti.

Bizim hükümetimiz de acilen ek bütçeyle tarım sektörüne kaynak aktarmalıdır. Çünkü ekinini kaybeden üretici şu anda yeşil halde bulunan başakları biçerek kaba yem yapmak zorundadır.

Bu nedenle çiftinin acilen akaryakıt desteğine ihtiyacı vardır. Aksi takdirde yem yapılacak ürünün de tarlada kalması söz konusudur.

Dünya hububat üretiminin yüzde 30’unu Rusya ve Ukrayna karşılıyor. Savaştan dolayı dünyada başta buğday, arpa, mısır karaborsaya düşmüştür.

Onun için bizim şu an tarlada olan ürünü gerek kaba ot olarak gerekse dane olarak çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.”

Destek şart

Üretim maliyetlerinin artmasından dolayı tarımın sürdürülebilir olmaktan çıktığını dile getiren Ceyda,

şöyle devam etti:

“Tarımsal girdilerin tavan yapmasından dolayı ülkemizde tarım sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu noktada çiftçin ve üreticinin ayakta kalması için mutlak suretle ülke tarımı acilen masaya yatırılmalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde, Güney Kıbrıs’ta akaryakıt vergisiz olarak üreticiye verilmektedir. Bu uygulamanın acilen bizde de hayata geçmesi gerekmektedir.

Üretici traktörüne akaryakıt koyamaz duruma gelmiştir.

Tarımdaki sorunlar ilgili paydaşlarla birlikte bir masa etrafında tartışılmalı ve ivedilikle kararlar alınmalıdır.”

Oğuz Ceyda, 16 Nisan 2022 tarihinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin başkanlık seçimi olacağını ifade etti. Ceyda, “1998-2008 yılları arasında Çiftçiler Birliği’nin genel sekreterliğini yaptım. Şimdi başkanlığı adayım” dedi.