Özel tasarımlar yer alıyor

Ömer KADİROĞLU

Unifex Fuarcılık tarafından organize edilen ‘Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları, Aksesuar ve Dekorasyon Fuarı’ dün açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. 1001 Airport Mall’da 10 Nisan’a kadar halkın ziyaretine açık olacak fuarda, modernden avangarta, klasikten özel tasarıma kadar pek çok ürün yer alıyor. Açılış konuşmaları sonrasında fuar alanı kurdele kesimi sonrasında ziyarete açıldı. Açılışta konuşan Tatar, zor dönemden geçildiğini, böyle bir ortamda yatırım yapılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Diyalog’a konuşan firma yetkilileri ise tasarladıkları özel ürünleri halka tanıtmak için fuara katıldıklarını ifade etti.

Ersin Tatar: Yatırımcılarımızı selamlıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada pandemi, kriz ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi olumsuzluklara rağmen KKTC’ye inanan ve yatırım yaparak halka bir umut olan, turizm alanında, yükseköğretim sektöründe, hafif sanayi ve diğer sektörlerdeki toparlanma ile kısa bir zaman sonra kriz ve pandemi öncesi boyutlara ekonominin ulaşacağına inanç belirtti. Tatar “İnanıyorum ki kısa süre sonra hayat normal seviyeye gelecektir” dedi.

Tatar, “Bu şartlarda yatırım yapan ve üretim tesislerinin ayakta kalması çok önemlidir” diyen tatar KKTC’de toparlanma ile bir hareketlilik olabileceğini ve harcamaların, yatırım ile plan ve projelerin süratle düzeleceğini ifade etti.

Açılışı gerçekleştirilen fuarın yaratılmasında emeği geçenleri takdir ettiğini söyleyen Tatar, “Ülkenin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan sağlayan yatırımcılarımızı selamlıyor geleceğe güvenle bakabileceğimiz şartların yakın zamanda oluşmasını temenni ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Doğukan Altın (Custom Furniture)

“Biz özel üretim mobilyalar yapıyoruz. Daha çok İngiliz tarzına sadık kalarak ve bunların önemli unsurlarını ön plana çıkararak tasarımlar yapıyoruz. Buna ek olarak yapı ve iç mimar tasarımları da yapıyoruz ve bu alanlarda da hizmetler veriyoruz. Artan döviz ve ekonomik kriz bizleri de etkiledi ve ürünlerimizin fiyatları istemediğimiz kadar arttı. Şu anda bu fuara bir heyecanla katıldık ve uzun süredir ayrı kaldığımız müşterilerimizle tekrar bir araya gelerek onlara yaptığımız işleri tanıtacağız.”

Osman Göztepe (Mudav Halı)

“Bizim fuara ilk katılışımız. İstanbul’da halı fabrikamız var ve Kıbrıs pazarına yaklaşık bir yıl önce girdik. Halıların fiyatlarını lüks olmaktan çıkardık. Piyasada bin TL olan bir halı bizde 400-500 civarı…Yakın bir zamanda Girne’nin Çatalköy bölgesinde bir mağaza açarak orada da hizmet vermeyi planlıyoruz. Pandemi döneminde ciddi sorunlar yaşadık. Tam pandemi döneminde bu sektörle piyasaya girdik. Bu zaman zarfında kapıda ödeme şekliyle müşterilerimize hizmet vermeye devam ettik. Bu fuara da katılarak ürünlerimizi tanıtmak ve fuar alanını ziyarete gelenlere yaptığımız işi göstermeyi amaçladık. Fuara özel fiyatlarla buraya gelecek halkı bekliyoruz.”

İsmail Karadeli (Real Çelik Kapı)

“15 yıllık üretim mazimizle yaklaşık üç yıldır Kıbrıs halkına hem çelik kapı hem de bahçe mobilyalarıyla hizmet veriyoruz. Fuara katıldık ve burada ada ikliminin koşullarına göre özel ürettiğimiz ürünleri tanıtmayı amaçlıyoruz. Çelik kapılarla ilgili ‘paslanır veya çürür’ diye bir ön yargı var ve biz bunu ortadan kaldırmak amacıyla fuara katıldık. Ürünlerimize 10 yıl garanti veriyoruz. Bir pandemi dönemi içerisindeyiz ve bu süreçte en büyük sorunumuz sevkiyat sorunu oldu. Çok büyük sorunlar olmamakla birlikte ufak tefek sorunlar yaşadık. Mağazamız Küçükkaymaklı mezarlığının karşısındadır ve Pazar güne kadar fuara gelemeyen vatandaşlarımız oradaki mağazamızı ziyaret ederek bilgi alıp ürünleri görebilirler.”