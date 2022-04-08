Bir birinden ayrı tutulmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkede yaşanan “ekonomik sıkıntılar nedeniyle devlete ve Anavatan Türkiye’ye karşı cephe almanın doğru olmadığını, bunları bir birinden ayırmak gerektiğini” kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, ziyarette, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve Teşkilatın üst yöneticileri tarafından karşılanan Töre, sivil savunma anı özel defterini imzaladı. Daha sonra Teşkilat Başkanı Karaca ile görüşen Töre, Sivil Savunmanın çalışma ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı.

Töre, görüşmenin ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde yayınlarını sürdüren Radyo Vatan’da Serkan Tetik’in sunduğu “Serbest Kürsü” programına katılarak gündeme dair soruları yanıtladı.

Göreve gelmelerinin ardından bir süre önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Cumhuriyet Meclisi heyeti ile Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bir dizi temaslarda bulunduklarını hatırlatan Töre, burada çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

“Nisap problemi çıkmayacak”

Yeni dönem için Meclis’in çalışmalarına değinen Töre, “Nisap problemi çıkmayacak bir Meclis çalışması istiyorum. Komitelerin daha sağlıklı ortamda çalışabileceği bir ortam oluşmasını istiyoruz. Cumhuriyet Meclisi’nde tüzükte birçok eksiklik ve yanlışlıklar vardır, onlarda birtakım değişiklikler yapmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet Meclisi, KKTC’nin en büyük, yüce kurumudur, o yüce kuruma yakışır davranışlar sergilenmesini arzu ediyorum. Bu yönde de hem milletvekillerine çağrı yapıyoruz hem de çalışanlarımıza örnek olmaya çalışıyorum. Yüce Meclisi yüceltmek, hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Seçim kazanan ve Meclis’e milletvekili olarak gelen 50 milletvekilinin de görevidir” diye konuştu.

