Arter istifa

Gazimağusa Belediyesi çalışanları, mart ayı maaşlarının ödenmemesi ve 14 aydır ödenmeyen ek mesailer nedeniyle dün 08.00-15.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

Ellerinde pankart taşıyan grevciler, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i slogan atarak istifaya davet etti.

Grevcilere hitap eden Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, sendika olarak Gazimağusa Belediyesinde 8 ayda 8’inci grevi yaptıklarını belirterek, gereken hassasiyeti gösterdiklerini, öneri ve ikazlarda bulunduklarını, grev yapmamak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Gazimağusa Belediyesinde bunlara karşılık verecek idareyi karşılarında göremediklerini söyledi.

Günde 8 saat çalışacak kadar, belediyenin benzin istasyonlarından mazot alamadığını ifade eden Özüşen, bu şartlarda belediye çalışanlarından kaliteli hizmet beklemenin fazla iyimserlik olacağını söyledi.

Belediye bünyesinde geçen ay da istihdamlar yapıldığını belirten Özüşen, bu istihdamların belediye çalışanlarının geleceğini ipotek altına aldığını ifade etti.

Bugün ayın 7’si olmasına rağmen belediye çalışanlarına bir kuruş dahi maaş ödemesi yapılmadığını belirten Özüşen, şubat ayı maaşı almayanların olduğunu, 14 aylık ek mesai alacaklarının durduğunu ifade etti. Özüşen, “bir iki günlük gecikme için grev yapıyorsunuz” diyen bazı belediye meclisi üyelerine, çocuklarına harçlık veremeyen babalar olduğunu belirterek, “hiç mi yüreğiniz yanmaz” diye seslendi.

Gazimağusa Belediyesi çalışanlarının 8 milyon TL alacağı olduğunu söyleyen Özüşen, belediyeye göre bunun tek yolunun borçlanma olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Belediyesinde aylık 7 milyon TL’lik personel gideri olduğunu belirten Özüşen, “Nasıl ödeyeceksin ey idare” diye seslendi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 10:05