Sıcak bakıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı makamında kabul etti.

Nuland, Cumhurbaşkanlığı’ndan çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ancak soru kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ile, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunu ele aldıklarını ifade ederek, bu önlemlere sıcak baktıklarını ancak bunların iki tarafın egemenliğine ve otoritesine zarar vermeyecek şekilde ileriye götürülmesi gerektiği yönündeki görüşünü Nuland’a aktardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Nuland ile “faydalı” bir toplantı yaptıklarını belirterek, Nuland ile baş başa bir görüşme yapmasının ardından heyetler arası görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Görüşmede çeşitli konuları ele aldıklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu detaylı bir şekilde Nuland’a aktardıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa kendi egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi gerektiğini, çünkü zaten 1960 Anlaşmaları ile bu hakkımızın bize uluslararası anlaşmalar bağlamında bize verilmiş olduğunu anlattık. Geçen yıl nisan ayında Cenevre’de Türkiye’nin tam desteği ile Kıbrıs Türk tarafının bu yeni siyasetimizi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne sunduğumu ve o günden bugüne bütün ilgili taraflara ve paydaşlara bunu anlatmaya çalıştığımızı ve egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmediği herhangi bir yapıda Kıbrıs Türklerinin bu adadaki varlığının tehlikeye girebileceğini ve böyle bir çözümün sürdürülebilir olamayacağını gerekçeleriyle anlattım.”

Güven Yaratıcı Önlemler konusu…

Cumhurbaşkanı Tatar, Nuland ile, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunu ele aldıklarını ifade ederek, bu önlemlere “sıcak” baktıklarını ancak bunların “iki tarafın egemenliğine ve otoritesine zarar vermeyecek” şekilde ileriye götürülmesi gerektiği yönündeki görüşünü Nuland’a aktardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuya ilişkin şunları söyledi:

“Önümüze baktığımızda bu adada çeşitli temaslar, diyalog ve iki tarafın çeşitli konularda iş birliği yapması noktasında her zaman bu konulara sıcak baktığımızı ifade ettim. Ama Güven Artırıcı Önlemler denildiğinde Güney Kıbrıs’ın egemenliğinin kuzeye yayılması noktasındaki bir takım önerileri de kabul edemeyeceğimizi, çünkü Kıbrıs meselesinin özünde, esasında bir egemenlik kavgası olduğunu ve dolayısıyla Güven Yaratıcı Önlemlerin mutlaka iki tarafın egemenliğine ve otoritesine zarar vermeyecek şekilde ileriye götürülmesi gerektiğini kendisine gerekçeleri ile anlattım” dedi.

Tatar, “Nuland, ülkesinin bize duyduğu saygı itibariyle bu görüşmenin Amerika Birleşik Devletleri için de önemli olduğunu söylemiştir. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” diye sözlerini tamamladı.

Boru hattı 10 yılda inşa edilebilir

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, dün Rum Başkanlık Sarayı’nda görüştü.

Rum haber kaynaklarına göre Nuland, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada “bu bölgedeki ülkelerin Rus petrolü ve doğal gazına olan bağlılığın oldukça kötü bir şey olduğunu anladıklarını, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesine ilişkin ilgi konusunda bir görüş birliği olduğunu, ayrıca yeşil enerjiye geçiş için çalıştıklarını” dile getirdi.

“EastMed” boru hattı projesinin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından şu an ABD için hayati bir seçenek olup olmadığının sorulması üzerine ise Nuland, “Oradaki fikir çok derin sularda ve yaklaşık 10 yıllık bir zaman zarfında çok uzun bir boru hattı inşa edilmesidir. Bunun çok pahalı, ekonomik anlamda yaşayabilir olmayan ve çok uzun sürecek bir şey olduğuna inanıyoruz” yanıtını verdi.

Açıklamasında yeşil enerjiye geçişin önemine de değinen Nuland, hidrokarbonlar açısından istedikleri şeyin ise, kısa bir geçiş dönemi için, daha fazla doğal gaz ve petrolle ilgili seçenekler olduğuna işaret etti.

Tatar’ın perspektifini Washington’a ileteceğim

Nuland, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın perspektifini ve görüşlerini dinleme fırsatı bulduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk tarafının tutumunu Washington’a ileteceğini söyledi.

Müsteşar Nuland, ülkesinin Kıbrıs’ta iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona olan güçlü desteğini de yineledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, basına kısa bir açıklamada bulundu.

Nuland, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ederek, kendisinin perspektifi hakkında konuşma ve görüşünü dinleme fırsatı bulmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Müsteşar Victoria Nuland, “Tüm adanın refah ve güven içinde olacağı Kıbrıs’ın iki toplumlu ve iki bölgeli federal geleceğine yönelik ABD’nin güçlü desteğini vurgulama fırsatını buldum” diye konuştu.

Amerikalı diplomat, “Ayrıca, Ukrayna’da Başkan Putin’in acımasız savaşının etkileri ve uluslararası hukuk, egemenlik ile toprak bütünlüğünün ihlali karşısında, demokrasilerin güçlü bir şekilde birlikte durmalarının önemi hakkında da konuştuk” dedi.