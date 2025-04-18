Panik yaşandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale Bölgesi’nde, bir apartman dairesinin yatak odası içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın, bölgede büyük paniğe yol açtı. Yangın sonucu yatak odasındaki muhtelif eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün saat 12.30 sıralarında, Gazimağusa’da Gürkan Gürsöz Sokak’ta, bir apartman dairesinin yatak odası içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu yatak odası içerisinde bulunan muhtelif mobilya ve kıyafetler ile perdeler, klima iç üniteleri, ütü, ve elektrikli süpürge yanarak zarar gördü. Çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin duvarları etkilendi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.