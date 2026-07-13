Kıbrıs kültürü yaşatıldı

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Çınarlı Muhtarlığı ve Çınarlıyı Sevenler Derneği iş birliğinde düzenlenen II. İncirli Mağara Kültür ve Sanat Festivali, iki gün süren etkinliklerin ardından yoğun katılımla tamamlandı.

Festivalin ikinci ve son gününde Çınarlıyı Sevenler Derneği Halk Dansları Topluluğu'nun sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı.

Kıbrıs halk dansları, geleneksel ezgiler ve kültürel değerlerin ön plana çıktığı etkinliklerde vatandaşlar kültürel mirası yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Başkan Halil Kasım, festivale katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara da plaket takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gecenin açılış ve kapanışında sahne alan Grup Armonila ile Gurşiniler, seslendirdikleri eserlerle festivale katılanlara müzik dolu anlar yaşattı. Kıbrıs ezgileri eşliğinde eğlenen vatandaşlar, festival boyunca birlik ve beraberlik atmosferini paylaştı.