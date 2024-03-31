Kıbrıs şarkıları söylendi

İskele Belediyesi’nin bu yıl 4-29 Mart tarihleri arasında düzenlediği 13. Kültr&Sanat Günleri, tamamlandı. 4 Mart’ta İskele Belediye Korosu’nun verdiği konserle başlayan Kültür&Sanat Günleri önceki akşam Kıbrıs Sanat Derneği Othello Çok Sesli Korosu’nun verdiği Geleneksel Kıbrıs şarkıları konseri ile son buldu. İskele AKM’yi dolduranlara müzik ziyafeti sunan koronun konseri ayakta alkışlandı. CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun da koro da yer aldığı konseri izleyenler arasında Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Kubilay Aşık ve Zekiye Gece’nin yanı sıra müzik severler vardı.

İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günlerinin kapanışında sahne alan Othello Çok Sesli Korosu’na ve Koro Şefleri Erkan Dağlı ile Rana Erozan Uluçay’a teşekkür etti.

İskele Belediyesi 13. Kültür&Sanat Günleri, bir kez daha renkleri ve kültürleri, 7’den 70’e herkesi İskele’de buluşturmayı başardı. 4 Mart’ta başlayan ve 29 Mart’a kadar devam eden etkinlikler de yetişkinlikler kadar çocuklar da eğlendi.

