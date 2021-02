Kuzeyde 34, güneyde yeni 113 vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 25'i yerel 34, Güney Kıbrıs’ta 113 yeni vaka saptandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 880 olduğunu, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 45 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti.

Pilli’nin açıklamasında göre Covid-19 genel durumu şöyle: Dün yapılan test sayısı 4880. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 34. Ülke dışından gelen vaka yok. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 9. Yerel vaka sayısı 25. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 45. Dün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 452 789. Toplam vaka sayısı: 2919. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 2157. Tedavisi devam eden vaka sayısı 746. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 178. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 556. Toplam kaybedilen hasta sayısı 16. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 12.

Güneyde 3 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte Coronavirüsten 3 can kaybı meydana geldi, 113 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün 61, 77 ve 86 yaşındaki hastaların hayatını kaybetmesiyle can kayıpları 217'ye yükseldi.

Son 24 saatte yapılan 24 bin 780 testin 113'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 32 bin 72'ye ulaştı.

Tedavi gören hasta sayısının 95, durumu ciddi olanların sayısının da 36 olduğu açıklandı.