Sesiyle büyüledi

Türk Halk müziğinin sevilen sesi Zara, 4 Mayıs Cumartesi gecesi Merit Park Hotel ‘in bünyesinde yer alan Letafet’te sahne aldı.

Sanatçı, etkileyici sesi ve sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sesi, müziği ve kendine özgü tarzıyla, özel bir hayran kitlesine sahip olan Zara, zarifliğiyle de büyük ilgi gördü.

Kendi parçalarının yanı sıra Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Neşet Ertaş gibi duayen isimlerin eserlerine de repertuarında yer veren ünlü sanatçı, dinleyenlerinden büyük alkış aldı.

Zara yaklaşık 2 saat süren performansıyla, misafirlerine unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.

