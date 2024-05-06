‘Ağır sonuçlar doğuracak’

Türkiye'nin ambargo kararı, Tel Aviv'de büyük öfkeye yol açtı. İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi hedef aldı. İsrail medyası, Türk boykotunun etkilerinin büyük olacağını savunurken, alınan karar dünya basınında da geniş yer buldu.

Bu ambargo kararı ile ülkeye temel hammadde girişi sağlanamayacak. Başka ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve bu anlaşmalar sağlansa bile, malların fiyatlarının ticareti durdurma kararı öncesinde talep edilen fiyatlardan çok daha yüksek olması bekleniyor. Bu fiyat farklarının devreye girmesi, halihazırda giderek ağırlaşan hayat pahalılığından şikayetçi olan İsrailli tüketicilerin cüzdanlarında da hissedilecek. İşte ticareti durdurma kararından en çok etkilenmesi beklenen sektörler...

İnşaat-daire fiyatları artacak

İsrail'in Türkiye ile ticaretinde ilk ciddi hasar, yaklaşık bir ay önce Türkiye'nin İsrail'e ihracatını 54 kategorideki ürünlerle sınırlandırması üzerine inşaat ve sanayi sektörü tarafında yaşanmıştı. Dolayısıyla ticaretin tamamen durdurulmasının altyapı ve inşaat alanında daha fazla hasara yol açamayacağı tahmin edilirken, şu ana kadar listede yer almayan diğer alanların da karardan etkileneceği öngörülüyor. Türkiye'nin aldığı kararın ardından İsrail son haftalarda alternatif bulma arayışında. Yetkililer, Mısır ve İspanya'dan çimento ithalatı için girişimlerde bulunuyor.

Nakliye-kargo sektörü etkilenecek

Türkiye'den İsrail'e giden kargonun büyük çoğunluğu deniz yoluyla ulaştırılıyordu. İsrail basınına göre Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın ticareti durdurmaya ilişkin resmi kararından ilk etkilenen denizcilik sektörü oldu. Türkiye'nin İsrail için önemli bir ithalat noktası haline gelmesinin nedenlerinden biri de iki ülke arasında nispeten kısa mesafe. İsrailli yetkililere göre, esas sorun Türkiye'nin güneyinden 18 saatlik bir yolculuk değil.

Savaş ve Husiler nedeniyle ulaşım ücretleri zaten yüzde 20 oranında artmış durumda.

Türkiye ile ticaretin durmasının ardından aranan diğer alternatif kaynaklar daha uzakta olacak ve teslimat süreleri de daha uzun olacak.

Havacılık sektörü

Türkiye, İsrail için hava kargosunun dördüncü büyük ithalatçısı konumundaydı. Türkiye, havacılık ve turizm alanında İsrail'in ana ticaret ortaklarından biriydi.

2023'te İsrailli turistlerin ana havacılık destinasyonu Türkiye oldu ve 2,3 milyon yolcu buraya uçtu. Bağlantılı uçuşlarda merkezi ana şirket Türk Hava Yolları, 2023 yılında İsrail'deki operasyon büyüklüğü açısından yaklaşık 1,1 milyon yolcuyla dördüncü, Pegasus ise yedinci şirket oldu.

Savaş ilerledikçe ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik söyleminin ağırlaşmasıyla karşılıklı uçuşlar durma noktasına geldi ve şu anda İsrail ile Türkiye arasında hiç direkt yolcu uçuşu bulunmuyor.

Petrol

İsrail basınına göre enerji piyasası, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkileri sonlandırma kararının, önemli petrol tedarikçilerinden biri olan Azerbaycan'dan Türkiye'nin İsrail pazarına petrol transferinin durdurulmasını da içerip içermediğini incelemek için önümüzdeki günleri endişeyle bekliyor.

Otomobil ve ulaşım sektörü

Ticareti durdurma kararının İsrailli otomobil ithalatçılarının yanı sıra tüketicilere de zarar vermesi bekleniyor.

Büyük otomobil üreticileri Türkiye'den İsrail'e bir dizi popüler otomobil ihraç ediyor: Hyundai I 20, Toyota Corolla, Ford Transit ve diğerleri.

Otomobil İthalatçıları Birliği'nin verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de üretilen 270 bin 23 otomobilin 23 bin 363'ü İsrail'e ithal edildi.