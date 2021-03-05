İbretlik ceza

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılı Temmuz ayında ‘sahte evraklarla mülk devri’ yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan ve soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen iş adamı Mehmet Eminoğlu ile eski tasdik memuru Serdar Özbekoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Cezaevinde 19 aydır yargılanmayı bekleyen Eminoğlu 10, Özbekoğlu ise 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen karar duruşmasında sanıklara ceza verilirken, suçtaki rollerine bakıldığı; Eminoğlu’nun sahte vekâletnameleri hazırlayan, Özbekoğlu’nun ise tasdikleyen kişi olduğu belirtildi.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, dava esnasında sunulan 41 emare, dinlenen tanıklar ve sunulan olgular ışığında sanıkların 13 sahte vekaletname ile 8 daire, 1 arazi ve 1 dükkanı sahte vekaletnamelerle 2 ayrı şirket üzerine geçirdiklerine karar verdiklerini açıkladı. Başkan Füsun Cemaller, sanıkların davalarını kabul ettiklerini, ceza takdirinde suçtaki rollerine göre karar verdiklerini belirtti.

Başkan Cemaller, sanık Mehmet Eminoğlu’nun vekâletnameleri hazırlayan, sanık Serdar Özbekoğlu’nun ise sahtelenmiş vekâletnameleri onaylan kişi rolünde olduğunu kaydetti.

Başkan Cemaller, dava süresince bazı mağduriyetlerin giderildiğini, bazılarının ise giderilmediğini dikkate alarak suçta etkin rolde olan Mehmet Eminoğlu’nun 10 yıl, Serdar Özbekoğlu’nu ise 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.