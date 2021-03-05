Geri adım yok

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin (KTTTB) Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

Pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle eylem yapan taşımacılar dün Başbakanlık önündeydi.

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, “Başbakan dışarı” sloganlarıyla, Başbakan Ersan Saner’in kendileriyle görüşmesini talep etti.

Korna sesleri ve marşlarla protestolara devam eden eylemciler, kurdukları eylem çadırı önünde lastik ve maket otobüs yakarak tepkilerini dile getirdiler.

Başbakanlık önünde polisin geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken, herhangi bir yangın olasılığına karşı itfaiye de hazır bekletildi.

KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önünde bekleyişe geçen taşımacılar, zaman zaman ateş yakarak, aynı zamanda sloganlar ve müzik yayını yaparak eyleme devam ediyor.