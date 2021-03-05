Kuzeyde 29, güneyde 384 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre, son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 29, Güney Kıbrıs’ta ise 384 yeni vaka açıklandı. Güneyde artış sürerken, Rumlarda panik havası yeniden esmeye başladı. Her iki kesimde can kaybı olmazken, kuzeyde tespit edilen 29 vakadan birinin Sağlık Bakanlığı personeli olduğu öğrenildi. Ülkede son 24 saatte toplam 5 bin 276 test yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 4 vaka hava yolu ile ülkeye gelirken 4 vaka da daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından çıktı.

Vakalardan 20’sinin Lefkoşa, 4’ünün Girne, 1’inin Gazimağusa’dan olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Ortaköy- 1, Göçmenköy- 1, Gönyeli -2, K. Kaymaklı-1, Sulariçi-1, Hamitköy-5 Haspolat-9

Girne: Girne Merkez -1,Girne Boğaz – 1,Alsancak- 2

Gazimağusa: Vadili -1

Bakanlıkta panik

Bu arada test sonucu pozitif çıkan Sağlık Bakanlığı personelinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aktarılan bir kişi olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin tamamın taranacağı, bazı personelin ise karantinaya alındığı kaydedildi. Bakanlıkta yaşanan panikten dolayı ciddi tedbirler alınacağı kaydedildi.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta Coronavirüs vakalarındaki artış eğilimi sürerken dün 384 yeni vaka açıklandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre; 39 bin 807 PCR ve hızlı test yapıldı ve bunlardan 384’ü pozitif sonuçlandı. Böylece toplam vaka sayısı 36 bin 4'e yükseldi.

Dün hayatını kaybeden olmazken tedavisi süren 101 hastadan 22'sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yeni vakalardan 42'sinin okullarda yapılan testlerden çıktığı da kaydedildi.