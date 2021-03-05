Öneriler sunuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret ederek Bakan Ünal Üstel’e ülkedeki Covid-19 pandemi yönetimi ile ilgili CTP’nin görüş ve önerilerini iletti.

Yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz bir yılda Covid-19 pandemisinin ülkede yarattığı sağlık krizinin yanı sıra ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi, muhtemel yeni dalgaların sağlık sistemi tarafından göğüslenebilmesi için bir takım önerilerde bulunan CTP heyeti, salgında gelinen son noktayı da değerlendirme fırsatı yakaladı.

CTP heyetinin görüşmede Üstel’e yaptığı değerlendirme ve öneriler şöyle sıralandı:

“Sağlık ve ekonomik krizle baş edebilmekte aşılama en öncelikli konudur. İlkbahar aylarında aşılamanın tamamlanması hedeflenmelidir.

Yeni normale uyum sağlanması, güvenli açılma ve açık kalabilmekte test sayılarının yüksek olması hayati öneme sahiptir. Bu süreçte 6 bin test hedefi yeterli olmayacaktır.

Geçtiğimiz sonbahardan itibaren Covid-19 varyantları dünyanın gündemine gelmiştir. Yeni varyant virüs geçtiğimiz Aralık ve Ocak ayından itibaren ülkemizde de mevcuttur.

Ocak ayında kullanıma giren yeni Acil Durum Hastanesi yatak kapasitemizi bir miktar artırmış olmakla beraber yeni dalgaları göğüsleyecek yeterlilikte değildir. Yeni Girne Hastanesi’nin geç kalınmadan bitirilmesi gerekir.

Geçen bir yılda Covid dışı hastaların hizmetleri aksamış, ilaç eksiklikleri had safhaya ulaşmıştır. İlaç temini işlemlerinde bir tıkanıklık olduğu aşikardır.

Bir yılı geçmiş olduğu halde vakaların artması, sağlık çalışanlarının hastalanması halinde uygulanacak olan acil eylem planı hâlâ yapılmamıştır. Böyle bir durumda hangi hastanelerin ve hangi sağlık çalışanlarının devreye gireceği planlanmamıştır.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Dairelerin Teşkilat Yasaları güncellenmeli; hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle atamaları tamamlanmalı ve eksiklikler giderilmelidir.

Temaslı takibi ve karantina denetimlerindeki eksikliklerin ülkeyi yine hızlı bir kapanmaya götürmesi kaçınılmazdır. Temaslı takibi güçlendirilmeli, ülkeye gelişler karantina denetimlerinin yapılabileceği kadarla sınırlandırılmalıdır.