Sabıkaları etken oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda 148 gram uyuşturucuyla yakalanan satıcı Mehmet Dikmen ile alıcı oldukları belirtilen Hasan Boncuk ve Şengül Akburç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Polis, yakalanmadan önce 100 gram uyuşturucu satışı yapan Mehmet Dikmen ile alıcı Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’u dün yeniden mahkemeye çıkardı.

Teminat talep eden polis, Dikmen ve Boncuk’un benzer suçlardan askıda davaları olduğunu belirtti. Mahkeme, Dikmen ve Boncuk’u cezaevine gönderirken, Akburç’u teminatla serbest bıraktı.

Çantasında satışa hazırdı

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde 21 Ağustos 2020 tarihinde operasyon düzenlendiğini söyledi. Polis memuru, Mehmet Dikmen’in şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine üstünün arandığını, çantasının içerisinde 148 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.



Polis, zanlının ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a 100 gram ağırlığında uyuşturucu madde verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığına vurgu yaptı.Zanlıların ikametgâhlarının arandığını dile getiren polis, Hasan Boncuk’un evinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtirken, Şengül Akburç’un evinde bir adet sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

İkisinin benzer suçları var

Polis, Mehmet Dikmen’in aleyhine 300 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ithal, alma, verme ve tasarrufu, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un aleyhine ise 100 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ithal, alma ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini açıkladı. Polis, zanlı Dikmen’in suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Polis memuru, Dikmen ve Boncuk’un askıda benzer davaları olduğunu belirterek, tutuklu, zanlı Akburç’un ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, Dikmen ve Boncuk’un 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına emir verdi.

Zanlı Akburç ise bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.