Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren METYAT isimli mobilya dükkânında çalışan ve önceki gün iş yerine ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Şenpınar (43) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 6 bin 370 TL çaldığı iddia edilen zanlının suçlamayı kabul etmediği belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis, 21-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında zanlının müstahdemi olduğu METYAT Ticaret LTD'ye ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayı işyerine teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Polis, meselenin bilgilerine 26 Ağustos’ta getirildiğini, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.Zanlının 4 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.