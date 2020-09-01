5 Eylül'e kadar çalışmak yasak

Önümüzdeki bir hafta aşırı sıcaklar kasıp kavuracak. Kıbrıs’ta 7 Eylül’e kadar kavurucu sıcaklar etkili olacak, dereceler 45’i gösterecek. Meteoroloji Dairesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, 5 Eylül Cumartesi gününe kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Sıcak çarpabilir

Meteoroloji Dairesinden yayımlanan uyarıya göre; 7 Eylül’e kadar bölgeyi etkileyecek sıcak hava dalgasına bağlı olarak sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

Belli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uygulanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcak nedeniyle, 5 Eylül Cumartesi gününe kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacağını duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2020, 10:25

Bakanlık açıklamasına göre Bakanlık, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak dışarda çalışma saatlerini sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da 17.00- 21.00 arası olarak belirledi.Açıklamada, çalışanların ve vatandaşların yasağa aykırı bir durum halinde Bakanlığa bağlı ‘Alo 102 İhbar Hattı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabileceği kaydedildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, ihbarların bakanlıkça değerlendirilerek, yasağa uymayan işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacağı ifade edildi.