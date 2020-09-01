Umut dünyası

Raif DOĞRU

Başbakan Ersin Tatar’ın, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Şeyh Osman Varan’ın dergahına davet edilmesi, ardından duaların okunması kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırdı. Başbakan Tatar’ın “davet ettiler gittim” diyerek, dergahı ziyaretiyle ilgili gelişmeleri Diyalog’a anlatmasının ardından, dün de sosyal medyada İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, seçim öncesinde merhum Şeyh Nazım Kıbrısi’nin Lefke’deki dergahını ziyaretiyle ilgili video paylaşıldı.

Bunun üzerine Diyalog’un görüşüne başvurduğu Talat, Şeyh Nazım Kıbrısi’yi ziyaret ettiğini doğruladı. Lefke’ye düzenlenen seçim gezisinin ardından Şeyh Nazım’ı ziyaret ederek, oy istediğini söyleyen Talat “Bu ziyaret haberi doğrudur. Tatar’ın duaya gitmesine de karşı değilim. O’nun da gittiği yerdeki insanlardan oy istemesi normaldir” dedi.

Abdullah Abdülaziz’in açıklaması

Bu arada TV 2020’nin dünkü canlı yayınına katılan Astroloji Profesörü Abdullah Abdülaziz, geçmiş seçimlerde çok sayıda siyasinin yıldız falına baktığını söyledi.

Abdülaziz, 2015 seçimleri öncesinde Mustafa Akıncı’nın yıldızına baktığını ve seçimi kazanacağı yönünde görüş belirttiğini söyledi. Abdülaziz “Oğlak Burcu olan Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştüm ve ona seçimlerle ilgili şansının ne olduğunu söyledim” dedi.



Abdülaziz, Ersin Tatar’ın parti genel başkanlığı ve Başbakanlığı öncesinde şansına baktığını belirtirken “Hem parti başkanlığını kazanacağını, ham de Başbakan olacağını söylemiştim” şeklinde konuştu.Abdülaziz’in ‘yıldız falına’ baktığı siyasiler arasında merhum Başbakan İrsen Küçük, Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy da bulunuyor.