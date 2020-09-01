Korku vermek istedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gece akrabalar arasında çıkan kavgada havaya ateş açan Mahmut Altuntaş, gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Hamitköy’de meydana gelen kavgada amcası Üzeyir Altuntaş’ı korkutmak için havaya iki el ateş açtığı belirtilen zanlı hakkında 2 gün tutukluluk talep edildi.

Zanlının avukatı ise talebe itiraz ederek, müvekkiline 4 kişinin saldırdığını, kendisini korumak ve kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını öne sürdü.

Akrabalar arasında yaşanan kavganın miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülürken, duruşmada olay aktarılarak tutukluluk talep edildi.

Aralarında husumet var

Soruşturmayı yapan polis, olayın önceki gece saat 21.00 sıralarında Hamitköy’de Dr. Ziver Bodamyalı Sokak’ta meydana geldiğini söyledi.



Polis, zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu kendi adına kayıtlı av tüfeği ile ikametgâhının girişinde daha önceden aralarında husumet bulunan amcası Üzeyir Altuntaş’ı korkutmak amacıyla havaya iki el ateş ettiğini belirtti.Polis, aynı gün ikametgahın doğu kısmındaki boş arazi içerisinde av tüfeği ve 2 adet patlamış fişeklerin bulunup emare alındığını anlattı.Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini, alınacak olan ifadeler ve incelenecek kamera kayıtları olduğunu söyleyerek, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma: Kalabalığı dağıtmak istedi

Zanlının avukatı ise 4 kişinin saldırdığı müvekkilinin, kendisini korumak ve kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını ve kimseyi yaralama niyeti olmadığını ileri sürdü.

Aktarılan iddiaları değerlendiren mahkeme, ciddi bir olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirterek, polise bir fırsat verip, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2020, 10:29