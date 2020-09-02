Türkiye’de vaka artışı sürüyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Coronavirüs hastası 1003 kişinin daha iyileştiğini, 47 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 6 bin 417'ye ulaşırken, iyileşen hastaların sayısı 245 bin 929 oldu. Toplam vaka sayısı ise 271 bin 705'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye yeni tip Coronavirüs tanısı konulduğu, 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 271 bin 705 ve can kaybının 6 bin 417 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.



Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2020, 12:01

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705 ve vefat sayısı 6 bin 417 oldu.Hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı ise 991 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.