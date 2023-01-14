Halktan tepki yağdı

Kuzey Kıbrıs’ta özellikle kış aylarında üretim yetersizliği veya çeşitli nedenlerden dolayı yapılan dönüşümlü elektrik kesintileri kronik hale geldi. Soğuk havada elektriksiz kalan vatandaşlar, “Yıl 2023 yine karanlıktayız. Galiba 2050 yılına girince yine bir şey değişmeyecek” sözleriyle yaşanan durumu eleştirdi. Mumla aydınlanıp, battaniyeyle ısınan vatandaşlar, gerek Diyalog’u arayarak gerekse sosyal medya hesaplarından tepkisini ortaya koydu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun önceki gün ülke genelinde başlattığı dönüşümlü kesintiler dün de devam ederken, vatandaş isyan noktasına geldi. Ülke genelinde dün 16.00-22.00 saatleri arasında birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılan Kurum’a tepki gösteren vatandaşlar, “2023 yılına girdik ama yine değişen bir şey olmadı. Galiba 2050 yılına girince yine bir şey değişmeyecek” diyerek yakındı. Karanlıkta kalan ve üşüyen vatandaşlar gece boyunca Diyalog Medya’ya ulaşarak yaşananları protesto etti. Vatandaşlar, “Her ay kabarık elektrik faturası ödüyoruz. Paraya gelince göz açtırmıyorlar ama hizmette sınıfta kalıyorlar” dedi. Vatandaşlar, “Kimisinin bebeği var, bazı evlerde yaşlı ve hasta insanlar var. Bu soğuk havada bize revamı bu” diyerek, öfkesini dile getirdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak kesintileri eleştiren vatandaşlar da traji-komik bir durumda olunduğunu belirtti. Girne sakinlerinden Ahmet Said Sayın elektrik kesintisini ironi yaparak şu sözlerle eleştirdi: “İleride torunlarıma anlatacağım; evet yavrularım eskiden sürekli elektrik kesilir karanlıkta otururduk. Torunlar: Dedem eyiden bunadı, 90 yaşına geldi değişen bir şey yok.”

İnsanlık suçu işleniyor

Osman Direnal isimli vatandaş da şunları belirtti:

“Yaşlılara, hastalara ve çocuklu ailelere kışın bu soğuğunda ısınmak için mali yardım yapılacağına devletin kurumu fuzuli sebeplerden elektrik kesiyor. Bu kurum sizce insanlık suçu islemiyor mu? Bence işliyor... “

Kesintilerin nedeni

Teknecik Elektrik Santralinde biri 60 megawatlık buhar, diğeri 17 megawatlık dizel olmak üzere 2 jeneratör devre dışı kaldı. Havanın soğumasıyla birlikte enerji kullanımı artarken, üretim talebi karşılayamaz hale geldi.

Güney Kıbrıs'ta ise Dikelya Elektrik Santralinin emisyon limitlerini aşması gerekçesiyle kapatılmasının akabinde, fazla kapasite olmadığı için Güneyden de elektrik alınamıyor. Böyle olunca da dönüşümlü kesinti yapılıyor.