Denetimin Devamı Gelecek

Artan hayat pahalılığı, ardı ardına yapılan kontrolsüz zamlar Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlığa bağlı Vergi Dairesi memurları Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta 88 büyük ölçekli markette fiyat denetimi yapıldı. Kontrollerde toplam 22 ayrı ekip görev yaptı. Maliye Bakanı Alişan Şan, bundan sonraki süreçte denetimlerin sıklaşacağını bildirdi.

Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından sürdürülen denetimler kapsamında büyük ölçekli marketlerde satılan gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan kâr oranını tespit etmek için perakende fiyat kontrolü yapıldı.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre denetimlerde Lefkoşa bölgesinde 5 ayrı ekiple 25 market, Güzelyurt bölgesinde 9 ayrı ekiple 40 market, Girne bölgesinde 3 ayrı ekiple 9 market, Gazimağusa bölgesinde 5 ayrı ekiple 14 markette karlılık hesaplaması için fiyat kontrolü yapıldı.

Denetimlerde yüksek kârlılığın önüne geçilmesi ve kâr oranlarının ortaya çıkartılması hedeflendi.

Maliye Bakanı Alişan Şan yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte denetimlerin sıklaşacağını, fiyat artışı şeklinde halkın üzerine yansıtılan yüksek kâr oranlarının tespit edileceğini ve ekonomindeki fiyat kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

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Gazimağusa Belediyesi ekipleri son 5 günde 795 iş yerinde kontrol gerçekleştirdi

776 işletmeye ihbar verildi

Gazimağusa’da geçtiğimiz pazartesinden beri yapılan denetimlerde toplam 795 iş yeri denetlenirken, bir restoran gerekli hijyen koşullarına sahip olmadığı için faaliyeti geçici olarak durduruldu. Yapılan denetimlerde 702 iş yerine çalıştırma izin belgelerini yenilemediği için, 73 iş yerine de iş yeri izninin yanı sıra çalışanların sağlık kartlarını yenilenmediği için ihbar verildi. Belediyenin Zabıta Şubesi’nden 6 ekibin hafta başından itibaren başlattığı denetimler kapsamında, iş yeri çalıştırma izin belgeleri ve çalışanların sağlık karnelerinin yenilenmesi için iş yerlerine ihbarda bulunulurken, her iş yerinin insan sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde faaliyet göstermesi ve genel hijyen kurallarına uyulması kontrol ediliyor.

Uluçay: Denetimler sürecek

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde belediyenin zabıta ekiplerine sağlık ekiplerinin de dahil olmasıyla gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde halka sunulan gıdalar ve hijyen koşullarının uygunluğu da ayrıntılı şekilde denetlenecek. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, iş yerlerinin çalıştırma izinlerinin ve çalışanların sağlık karnelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, belediye ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Karagil: İnsan sağlığı göz ardı edilemeyecek bir öncelikte

Zabıta Birimi Amiri Halil Karagil de denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini belirtip, tüm iş yerlerinde, özellikle gıda ve kişisel bakım işletmelerinde en önemli unsurun hijyen olduğunun altını çizdi.